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Віталій Кім пояснив, що потрібно робити з ухилянтами (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Віталій Кім пояснив, що потрібно робити з ухилянтами (відео)
Голова Миколаївської ОВА заявив, що для чоловіків, які ухиляються від мобілізації, мають бути обмеження у цивільному житті
фото з відкритих джерел

«Якщо ти ухилянт – ти не маєш права жити повним життям і кайфувати»

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що для чоловіків, які ухиляються від мобілізації, мають бути обмеження у цивільному житті. Про це посадовець сказав під час інтерв’ю для телеканалу «Ми-Україна».

«Таких чоловіків ловлять ТЦК – і це нормально. Якщо ти ухилянт – ти не маєш права жити повним життям і кайфувати, сиди вдома. Бувають різні обставини – ти боїшся чи не хочеш. Але ти повинен мати обмеження, адже не виконуєш те, що виконують інші», – заявив Кім.

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Раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про вдосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один із них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

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Теги: Віталій Кім Миколаїв мобілізація ухилянти війна

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