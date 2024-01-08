Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону
Україна не проводить примусову мобілізацію українців за кордоном
фото: Depositphotos

Дикий пояснив, чому екстрадувати українців з-за кордону – не найкращий варіант

Жодних механізмів примусової мобілізації українців за кордоном в України немає, а спроба їх звідти екстрадувати буде «дуже потужним пострілом собі в ногу». Таку думку висловив колишній командир роти батальйону «Айдар», військовий аналітик Євген Дикий на своїй сторінці у Facebook.

«Це ідея із тої серії, що наповнити держбюджет за рахунок скарбів Полуботка – було б дуже добре, якби було хоч трохи реально», – зауважив експерт.

Дикий пояснив, чому екстрадувати українців з-за кордону – не найкращий варіант: «Якщо ми спробуємо вимагати видачі ухилянтів із Європи, всі вони подадуть заяви на надання політичного притулку, і всі європейські суди будуть завалені їхніми справами. В підсумку притулок їм нададуть, оскільки на Заході «пацифізм» та ухилення від примусового призову давно вже є залізобетонною підставою для надання захисту. Тож новобранців ми не отримаємо, натомість європейські суди та преса будуть просто заповненими плачами та стогонами наших новоявлених «пацифістів».

На його думку, російська пропаганда миттєво поширить тезу про те, що навіть путінська Росія не намагається повернути своїх втікачів з-за кордону, тож Україна матиме вигляд більшої диктатури, аніж РФ.

«Враховуючи, що підтримка України за кордоном і так меншає з кожним тижнем та місяцем, ми мало чим іншим могли б собі нашкодити гірше, аніж спробою вимагати видачі ухилянтів. Усе що ми можемо реально – звертатись до сумління та вести якусь рекрутингову кампанію для закордонних українців. Але ефективність її я б особисто оцінив як швидше за все нульову або щось біля того», – припустив Дикий.

На його переконання, більшість українців, які перебували за кордоном і хотіли захищати свою країну, уже повернулися.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.

Читайте також: Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
Теги: мобілізація військовозобов'язаний війна кордон українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фредерікас Янсонас повідомив про небезпечну ситуацію для Литви
Влада Литви розкрила, чому боїться навали біженців із Білорусі
3 сiчня, 10:24
Кравчук: «Ми вже розуміємо, що в такому вигляді законопроєкт про мобілізацію не буде голосуватися»
Рада готує альтернативний законопроєкт про мобілізацію
2 сiчня, 20:11
Загарбники малими групами намагаються обійти Авдіївку на північний захід від Степового
Ворог намагається обійти Авдіївку – військовий
31 грудня, 2023, 15:17

Суспільство

Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону
Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону
Окупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині
Окупанти завдали ракетного удару по Хмельниччині
Відстоював незалежну Україну ще з часів Революції гідності та АТО. Згадаймо Івана Тимціва
Відстоював незалежну Україну ще з часів Революції гідності та АТО. Згадаймо Івана Тимціва
Нашестя «шахедів». Згурець назвав головні виклики для ППО
Нашестя «шахедів». Згурець назвав головні виклики для ППО
На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок комісії
На Сумщині чоловік ухилився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок комісії
Львівська мережа фаст-фуду звинуватила росіян у крадіжці бренду
Львівська мережа фаст-фуду звинуватила росіян у крадіжці бренду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
На згарищі зруйнованого ракетою київського будинку волонтери натрапили на дивну знахідку
68K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
52K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
46K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
39K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України
37K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру

Новини

Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Сьогодні, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сьогодні, 07:20
Сильні снігопади та хуртовини: прогноз погоди на 8 січня
Сьогодні, 06:10
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Вчора, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua