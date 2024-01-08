Екскомандир «Айдару» відповів, чи можна мобілізувати українців з-за кордону

Дикий пояснив, чому екстрадувати українців з-за кордону – не найкращий варіант

Жодних механізмів примусової мобілізації українців за кордоном в України немає, а спроба їх звідти екстрадувати буде «дуже потужним пострілом собі в ногу». Таку думку висловив колишній командир роти батальйону «Айдар», військовий аналітик Євген Дикий на своїй сторінці у Facebook.

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«Це ідея із тої серії, що наповнити держбюджет за рахунок скарбів Полуботка – було б дуже добре, якби було хоч трохи реально», – зауважив експерт.

Дикий пояснив, чому екстрадувати українців з-за кордону – не найкращий варіант: «Якщо ми спробуємо вимагати видачі ухилянтів із Європи, всі вони подадуть заяви на надання політичного притулку, і всі європейські суди будуть завалені їхніми справами. В підсумку притулок їм нададуть, оскільки на Заході «пацифізм» та ухилення від примусового призову давно вже є залізобетонною підставою для надання захисту. Тож новобранців ми не отримаємо, натомість європейські суди та преса будуть просто заповненими плачами та стогонами наших новоявлених «пацифістів».

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На його думку, російська пропаганда миттєво поширить тезу про те, що навіть путінська Росія не намагається повернути своїх втікачів з-за кордону, тож Україна матиме вигляд більшої диктатури, аніж РФ.

«Враховуючи, що підтримка України за кордоном і так меншає з кожним тижнем та місяцем, ми мало чим іншим могли б собі нашкодити гірше, аніж спробою вимагати видачі ухилянтів. Усе що ми можемо реально – звертатись до сумління та вести якусь рекрутингову кампанію для закордонних українців. Але ефективність її я б особисто оцінив як швидше за все нульову або щось біля того», – припустив Дикий.

На його переконання, більшість українців, які перебували за кордоном і хотіли захищати свою країну, уже повернулися.

Нагадаємо, що 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

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Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, законопроєкт про мобілізацію в нинішньому вигляді не буде виноситися на голосування. Лише після обговорення та внесення відповідних змін народні депутати ставитимуть його на розгляд парламенту.