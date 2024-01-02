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Нардеп Мазурашу вигадав нове покарання для ухилянтів: опубліковано законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп Мазурашу вигадав нове покарання для ухилянтів: опубліковано законопроєкт
Мазурашу заявив, що кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в чинній редакції є «неадекватною»
фото з відкритих джерел

Мазурашу назвав законопроєкт Кабміну щодо покращення мобілізації таким, де простежується «совковість» і «рабовласницька філософія»

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював альтернативний законопроєкт щодо удосконалення відповідальності за військові правопорушення. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зокрема, Мазурашу назвав законопроєкт Кабміну щодо покращення мобілізації таким, де простежується «совковість» і «рабовласницька філософія», а його положення мають «негативний вплив на армію, економіку та країну в цілому».

(для перегляду – натисніть на документ)

Нардеп Мазурашу заявив, що кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в чинній редакції є «неадекватною» та запропонував створити альтернативне покарання.

«Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період – карається призупиненням отримання пільг та безкоштовних послуг від держави та/або конфіскацією нерухомого та рухомого майна, яке громадянин отримав від держави (органів державної влади та місцевого самоврядування) у власність чи стягненням ринкової вартості отриманого від держави нерухомого та рухомого майна», – йдеться в проєкті закону. Зазначимо, нині стаття 336 ККУ передбачає покарання від 3 до 5 років тюрми. 

Натомість для вирішення мобілізаційних проблем нардеп пропонує фахово шукати і працювати з людьми, які потенційно можуть поповнити ряди Збройних сил України, а не «ганебно ганятися всюди і за всіма підряд, і намагатися погрозами та примусом заганяти в армію невмотивованих».

«Не можна ставитися до громадян «як до рабів» і вважати, що вони мусять йти служити/воювати навіть тоді, коли вони з різних причин не можуть/хочуть служити/воювати. Захист Вітчизни зі зброєю в руках – це вищий прояв патріотизму, сміливості, відважності, героїзму. Це почесна місія, почесний обов’язок, а не «борг», за який можна громадянина кидати за ґрати. Якщо держава не може обійтися тими, які свідомо обрали професію військового, аби в разі потреби захищати Батьківщину, і іншими сміливими патріотами, які добровільно стали на захист Вітчизни, то є певна логіка апелювати до тих громадян військовозобов’язаного віку і стану, які отримали від держави (органів державної влади та місцевого самоврядування) безкоштовно цінне нерухоме та/або рухоме майно. І якщо такі громадяни, будучи, за висновками лікарів та військових фахівців, спроможними служити і воювати, ухиляються від призову на військову службу, тоді їх можна покарати позбавленням того, що вони безкоштовно отримали або отримують (в якості пільг та безкоштовних послуг) від держави. А розрахунок виключно на заборони, погрози, примус – це рудимент радянської епохи і «шлях в нікуди», – йдеться в пояснювальній записці.

Як зазначено в проєкті закону, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку – тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо,25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку.

Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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Теги: депутат військомат мобілізація Георгій Мазурашу ухилянти

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