Росія модернізувала шахеди: Флеш пояснив, чим вони небезпечні

Нові антени супутникової навігації мають удвічі більше елементів, що ускладнює протидію дронам засобами РЕБ

Росія почала оснащувати шахеди новими захищеними антенами супутникової навігації, які мають 32 елементи замість попередніх 16. Це може ускладнити роботу українських засобів радіоелектронної боротьби, які використовують для придушення навігаційних сигналів безпілотників. Про це повідомив радник президента України, фахівець із військових радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним Флеш, пише «Главком».

За його словами, російські безпілотники типу Shahed використовують антени CRPA, призначені для захисту супутникової навігації від перешкод. Зокрема, вони допомагають протидіяти впливу українських засобів РЕБ, які створюють перешкоди для сигналів GPS.

Бескрестнов пояснив, що шахеди можуть знаходити цілі двома основними способами: за допомогою дистанційного керування оператором через MESH-модем або завдяки супутниковій навігації. У другому випадку українські військові намагаються порушити приймання навігаційних сигналів за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Як виглядають антени модифікованого шахеда фото: Сергій Флеш

Однак збільшення кількості елементів антени дає змогу ефективніше відфільтровувати перешкоди. За словами Флеша, раніше для протидії такій навігації умовно потрібно було створювати достатню кількість джерел радіоперешкод навколо дрона, а тепер їх може знадобитися значно більше.

«До цього нам умовно потрібно було зробити так, щоб навколо шахеда завжди було 16 джерел РЕБ, а тепер умовно потрібно, щоб їх стало вдвічі більше», – зазначив Бескрестнов.

Він наголосив, що така технологічна гонка створює додаткові труднощі для України. Російській стороні простіше збільшувати кількість елементів антени, ніж Україні – розширювати мережу точок розміщення засобів РЕБ.

«Ця гонка складна для нас, тому що збільшувати кількість елементів на антені ворогу простіше, ніж нам додавати точок РЕБ», – пояснив радник президента.

Варто нагадати, що російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударів шахедами безпосередньо перед влучанням у ціль. Таку думку висловив радник президента України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов.