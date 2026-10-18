Зеленський розкрив, скільки разів Росія порушила енергетичне перемир’я Трампа

За тиждень окупанти випустили по Україні майже 2700 ударних безпілотників, 1700 авіабомб та 66 ракет

Відтоді як президент США оголосив про енергетичне перемир’я, російські війська здійснили 76 цілеспрямованих атак на українську енергетичну та нафтогазову інфраструктуру. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Главком».

Лише протягом минулої ночі росіяни атакували підстанції у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Унаслідок обстрілів десятки тисяч українських родин залишаються без електропостачання. Енергетики та ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених об’єктів практично цілодобово.

Крім того, російські війська завдали ударів по житлових будинках у різних регіонах України. За наявною інформацією, загинули двоє людей, ще 12 дістали поранення, серед них двоє дітей. Вранці окупанти також атакували сільськогосподарське підприємство на Волині. На місці удару працюють відповідні служби.

Зеленський повідомив, що протягом минулого тижня російська армія використала проти України майже 2700 ударних безпілотників, 1700 керованих авіабомб та 66 ракет. Більшість випущених ракет були балістичними.

Президент наголосив, що головною ціллю російських атак залишається енергетична інфраструктура. На його думку, Москва намагається спричинити масштабні відключення електроенергії в Україні.

❗️За тиждень після оголошення Трампом енергетичного перемир’я Росія 76 разів атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Лише цієї ночі під ударами опинилися підстанції у чотирьох областях, а десятки тисяч родин залишилися без світла. Зеленський закликав США посилити тиск на Москву. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 18, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Глава держави звернув увагу на те, що Росія не демонструє готовності до поступок у відповідь на послаблення санкцій або укладення домовленостей. За словами Зеленського, Москва сприймає будь-яку можливість отримати економічну вигоду як підтвердження того, що продовження війни є виправданим.

«І Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що відповідальність за продовження війни лежить на Росії, а не на Україні, яка захищає свою територію. «Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе. Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс», – заявив глава держави.

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про нібито досягнення енергетичного перемир’я між Україною та Росією. За словами американського лідера, обидві сторони погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що така домовленість стала для нього новиною, проте Київ готовий підтримати ініціативу за умови відповідних кроків Москви.

Утім, уже після оголошення перемир’я російські війська атакували електростанцію в Харкові. Згодом Трамп прокоментував порушення домовленості, цинічно заявивши, що вони нібито були з обох боків.