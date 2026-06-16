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Зрадник Сальдо отримав 15 років ув’язнення за вивезення зерна з Херсонщини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зрадник Сальдо отримав 15 років ув’язнення за вивезення зерна з Херсонщини
Сальдо реалізовував політику РФ із привласнення українських активів
фото: Офіс генпрокурора

У жовтні 2022 року Сальдо наказав підлеглим вивезти зернові культури, що належали українським підприємцям

Засуджено так званого «губернатора» Херсонської області Володимира Сальдо, під керівництвом якого з тимчасово окупованого регіону вивозили українське зерно та видавали його за російське. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокурори довели, що у 2022 році засуджений очолив окупаційну адміністрацію Херсонщини. На цій посаді він тиснув на місцевий бізнес, сприяв захопленню підприємств та реалізовував політику РФ із привласнення українських активів.

«У жовтні 2022 року він наказав підлеглим вивезти зернові культури, що зберігалися на ПрАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» і належали українським підприємцям. Виконуючи цей наказ, представники окупаційної влади разом із військовими РФ упродовж жовтня-листопада 2022 року трьома баржами незаконно переправили на лівобережжя Херсонщини близько 3 тис. тонн зерна вартістю майже 15 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Суд визнав винним Сальдо у відданні наказу про порушення законів та звичаїв війни й призначив покарання – 15 років позбавлення волі (ч. 1 ст. 438 КК України). Вирок ухвалено заочно. Покарання засуджений відбуватиме після фактичного затримання.

Офіс генпрокурора наголошує, що це вже третій вирок щодо Сальдо. Раніше суди двічі визнавали його винним у злочинах проти основ національної безпеки України та співпраці з державою-агресором.

Зокрема, у листопаді 2023 року Сальдо було засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду, колабораційну діяльність і виправдовування збройної агресії РФ проти України, а у квітні 2026 року – ще до 15 років ув’язнення за низку злочинів проти національної безпеки.

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Теги: Херсонщина зерно Володимир Сальдо

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