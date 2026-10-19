Кремль вичерпав річний план дефіциту бюджету – розвідка

За дев'ять місяців бюджетний дефіцит РФ перевищив початковий прогноз на 37%, а скорочення нафтогазових доходів змусило Москву переглянути фінансові плани

Дефіцит федерального бюджету Росії за січень-вересень 2026 року досяг 5,186 трлн рублів ($61,08 млрд), або 2,2% ВВП. Цей показник на 37% перевищив рівень, який російська влада спочатку заклала на весь рік. На тлі зростання державних видатків та скорочення надходжень від нафти й газу Кремль змушений шукати додаткові джерела фінансування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

За інформацією української розвідки, початковий бюджетний план російської влади передбачав дефіцит на рівні 3,786 трлн рублів ($44,59 млрд), що відповідало 1,6% ВВП. Однак фактичний дефіцит за дев'ять місяців уже перевищив запланований на весь 2026 рік показник.

Через погіршення бюджетної ситуації Міністерство фінансів РФ у вересні переглянуло прогноз річного дефіциту. Його збільшили до 7,345 трлн рублів ($86,51 млрд), або 3,2% ВВП.

Однією з головних проблем російського бюджету стало випереджальне зростання державних видатків порівняно з доходами. За даними СЗРУ, протягом січня-вересня витрати федерального бюджету Росії збільшилися на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загальна сума бюджетних видатків досягла 34,825 трлн рублів ($410,19 млрд). Водночас доходи зросли лише на 10% і становили 29,639 трлн рублів ($349,10 млрд).

Особливо відчутне скорочення надходжень зафіксовано в нафтогазовому секторі. За дев'ять місяців 2026 року доходи російського бюджету від продажу нафти й газу зменшилися на 17,2% – до 5,471 трлн рублів ($64,44 млрд).

Водночас ненафтогазові доходи Росії продемонстрували зростання. За інформацією української розвідки, вони збільшилися на 18,8% і досягли 24,168 трлн рублів ($284,66 млрд).

Зокрема, надходження від податку на додану вартість зросли на 27,4% – до 13,467 трлн рублів ($158,62 млрд). Однак навіть збільшення податкових зборів виявилося недостатнім, щоб компенсувати скорочення нафтогазових доходів та зростання бюджетних витрат.

У Службі зовнішньої розвідки України зазначили, що російський уряд продовжує витрачати більше коштів, ніж отримує. Для покриття дефіциту Москва змушена використовувати накопичені фінансові ресурси або залучати запозичення.

Водночас використання залишків коштів на бюджетних рахунках поступово скорочує резерви, які російська влада могла б спрямувати на фінансування майбутніх видатків.

За оцінкою української розвідки, найближчим часом Кремлю доведеться визначитися з подальшими заходами для покриття бюджетного дефіциту. Серед можливих варіантів – збільшення податкового навантаження, нарощування державного боргу або скорочення бюджетних видатків.

«Використання залишків на бюджетних рахунках скорочує резерв для майбутніх витрат. У найближчій перспективі владі РФ доведеться шукати додаткові доходи через підвищення податків, нарощувати борг або урізати бюджетні видатки», – підсумували у СЗРУ.

Нагадаємо, раніше у Росії запропонували скоротити кількість лікарень у регіонах задля економії бюджетних коштів. Голова бюджетного комітету Ради Федерації РФ Анатолій Артамонов закликав переглянути мережу медичних закладів і перенаправляти пацієнтів до більших лікарень. Ініціатива з'явилася на тлі дефіциту регіональних бюджетів та значних військових видатків. За даними The Moscow Times, близько 40% федерального бюджету РФ спрямовується на військові потреби, тоді як фінансування низки медичних програм уже скоротили.