Знову Чонгар та Джанкой: колаборант Сальдо заявив про перекриття руху та нові пошкодження мосту

Чонгарський міст є ключовою транспортною артерією, яку російська армія використовує для перекидання техніки та боєприпасів

В окупованому Криму та на півдні України знову паралізовано логістику російських загарбників. Рух через автомобільний пункт пропуску «Джанкой» повністю перекрито, а стратегічно важливий Чонгарський міст зазнав нових пошкоджень. Про це у своїх соцмережах поскаржився так званий «губернатор» окупованої частини Херсонщини, зрадник Володимир Сальдо, інформує «Главком».

За словами гауляйтера, логістичний колапс стався внаслідок чергової успішної атаки Сили оборони України. Сальдо визнав, що через пошкодження Чонгарського мосту окупаційна адміністрація змушена терміново перенаправляти всі транспортні потоки.

Наразі загарбники намагаються організувати рух за альтернативними маршрутами:

Через автомобільний пункт пропуску «Армянськ».

Через пункт пропуску «Перекоп».

Колаборант закликав водіїв «враховувати ситуацію під час планування поїздок», що фактично є визнанням серйозних проблем із постачанням зброї та палива для угруповання російських військ на півдні України.

Зауважимо, Чонгарський міст є ключовою транспортною артерією, яку російська армія використовує для перекидання техніки, боєприпасів та живої сили з тимчасово окупованого Криму на Мелітопольський та Херсонський напрямки. Його регулярне виведення з ладу суттєво підриває боєздатність ворога.

Чонгар – центральний і найзручніший маршрут. Саме через нього проходить нова траса Р-280, що з'єднує Ростов-на-Дону із Сімферополем. Після ударів 7 і 9 червня рух мостом повністю перекрито. Старий автомобільний міст непридатний для використання, залізничний – у районі станції «Сиваш» – має обмежену пропускну спроможність через попередні пошкодження.

Нагадаємо, Чонгарський міст, який з'єднував тимчасово окупований Крим із материковою частиною України, повністю знищений. Водночас російська влада намагається замовчувати ситуацію навколо стратегічно важливого об'єкта.

«Главком» писав, що два точні удари по автомобільному мосту в районі Чонгара, завдані Силами оборони 7 та 9 червня, є частиною системної блокади окупованого півдня України. Виведення переправи з ладу обмежує центральний маршрут постачання РФ із Криму і запускає ланцюгову реакцію, яка б'є по всій логістичній мережі окупантів.