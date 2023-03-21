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Будапешт заявив, що на Закарпатті утискають права угорської меншини. Обмудсмен відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Будапешт заявив, що на Закарпатті утискають права угорської меншини. Обмудсмен відреагував
Дмитро Лубінець / Facebook

Обмудсмен Угорщини не відповідає на запити Дмитра Лубінця

Угорщина заявила, що не підтримає жодного суттєвого руху України у бік Євросоюзу та НАТО, доки не будуть відновлені права закарпатських угорців. Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС Угорщини.

Будапешт зазначає, що нібито на Закарпатті утискають права угорської меншини.

«Щодо теми позбавлення прав угорської меншини в Україні, міністр (закордонних справ Петер, – ред.) Сіярто сказав, що він звернувся до Жозепа Борреля, верховного представника ЄС із закордонних справ, із проханням, аби, коли йдеться про можливі переговори про вступ України, він дав Києву зрозуміти, що повага до національних прав є однією з найосновніших європейських цінностей і що права угорської національної спільноти треба поважати», – йдеться у повідомленні.

У МЗС Угорщини також заявили, що вважають «неприпустимим» те, що 99 угорських початкових і середніх шкіл на Закарпатті опинилися під загрозою закриття з 1 вересня, в той час як 1300 шкіл і дитсадків в Угорщині прийняли українських дітей-біженців.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на цю заяву. Про це він написав у Facebook.

Омбудсмен зазначив, що неодноразово звертався із офіційним листом Акоша Козми, уповноваженого з фундаментальних прав Угорщини з пропозицією проведення спільних моніторингових візитів на території Угорщини та України щодо дотримання прав національних меншин. Однак відповіді так і не отримав.

«Як виявилось, причиною мовчання понад два місяці стало те, що в омбудсмана Угорщини немає вільного часу у графіку для моніторингу прав угорської та української національних меншин. На жаль, мабуть, захист прав української національної меншини для омбудсмана України важливіше, ніж захист прав угорської національної меншини для омбудсмана Угорщини, який просто не має часу для візиту та спілкування», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС щодо ордера на арешт диктатора Путіна.

Теги: Угорщина росія путін Віктор Орбан

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