Російські диверсанти готували вбивство командирів ЗСУ (фото)

Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу ФСБ в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області. Встановлено, що диверсанти розвідували пункти дислокації та переміщення українських військ на території столиці та в прикордонних районах північного сходу нашої держави, повідомляє пресслужба СБУ.

Одним із їхніх головних завдань був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Отриману інформацію агресор планував використати для підготовки до фізичної ліквідації українських захисників та знищення їх озброєння і військової техніки.

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За даними слідства, група була сформована кадровим співробітником ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

До її складу увійшов мешканець прикордонного району Сумщини, який був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення.

Саме він був на прямому зв’язку зі своїм «куратором» і координував з ним плани та алгоритми дій щодо виконання ворожих завдань. Для комунікації вони використовували закриті канали електронного зв’язку з дотриманням заходів конспірації.

За вказівкою ФСБ агент залучив до підривної діяльності ще одного місцевого жителя. У поле зору окупантів він потрапив через свої прокремлівські погляди і провокаційні висловлювання серед оточуючих.

Для збору розвідданих вони «в темну» використовували свої зв’язки на території регіону, а також об’їжджали прикордонну місцевість і спостерігали за підрозділами Сил оборони.

Крім того, один з них їздив до Києва, де намагався приховано здійснювати фото-, відеофіксацію локацій українських захисників і передавати відповідні координати до РФ.

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисників, задокументували їхні злочинні дії і затримали диверсантів, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схрону на Сумщині.

Під час огляду схованки правоохоронці виявили:

дві протитанкові міни ТМ-62М з підривачами,

дві бойові гранати РГО із запалами,

автомат Калашникова зі спорядженим магазином.

Саме цю зброю ворожа ДРГ планувала використати для вчинення диверсій на території регіону.

Також у ході обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами конспіративного листування з представником ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас щодо підозрюваного у держзраді в умовах воєнного стану розглядається питання із додаткової кваліфікації злочинних дій за:

▪️ ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ оголосила полювання на суддів із російськими паспортами