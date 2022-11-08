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Наводив ракети на будівлі СБУ: у Миколаєві правоохоронці затримали коригувальника

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Наводив ракети на будівлі СБУ: у Миколаєві правоохоронці затримали коригувальника
Окупанти «полювали» за точними координатами об’єктів СБУ
фото: пресслужба СБУ

Зловмисником виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення намагався вийти на агресора для співпраці

Служба безпеки викрила поплічника ворога під час контрдиверсійних заходів на південному напрямку. Він приховано збирав інформацію про місця дислокації українських військових підрозділів і правоохоронних органів, задіяних в обороні Миколаєва, повідомляє пресслужба СБУ.

Зібрану інформацію він намагався передати агресору через анонімний Телеграм-канал, створений спецслужбами РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Насамперед окупанти «полювали» за точними координатами об’єктів СБУ, по яких планували здійснити прицільний ракетний удар.

Проте співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження і затримали російського коригувальника на спробі передачі інформації.

За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення намагався вийти на агресора для співпраці з ним у війні проти України.

Для цього активно поширював через соцмережі свої прокремлівські погляди, у тому числі заклики до підтримки загарбників. Також виправдовував їх військові злочини, спрямовані на знищення цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст.

Таким чином, він потрапив у поле зору окупантів, які залучили його до збору розвідданих на користь російського угруповання, розташованого у захоплених районах півдня.

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Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами його підривної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану, з метою передачі такої інформації державі агресору)
  • ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: окупанти СБУ телефон Миколаїв військові озброєння населення

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