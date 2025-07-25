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У якому місті України найдешевше жити: рейтинг

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У якому місті України найдешевше жити: рейтинг
Харків виявився найдешевшим містом серед великих українських міст за різними показниками вартості життя
фото з відкритих джерел

Серед цих п'яти міст найдешевшим для життя виявився Харків

В Україні п’ять міст увійшли до рейтингу «Індекс вартості життя 2025», який визначає рівень витрат на життя в різних містах країни, передає «Главком».

Згідно з даними онлайн-бази Numbeo, яка щороку аналізує вартість життя у світі на основі користувацьких даних, до цього списку потрапили Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків.

Індекс вартості життя враховує цілу низку факторів, зокрема, вартість оренди житла, продуктів харчування, транспорту, комунальних послуг та інші витрати, пов’язані з повсякденним життям.

Серед цих п'яти міст найдешевшим для життя виявився Харків, де індекс вартості життя становить 26.2.

Інші українські міста мають наступні показники:

  • Одеса –27.5;
  • Львів –27.5;
  • Дніпро – 29.7;
  • Київ – 30.7.

Щодо орієнтовних щомісячних витрат для однієї особи (без урахування оренди житла), то вони виглядають наступним чином:

  • Київ – 23 009 грн;
  • Львів – 20 157 грн;
  • Дніпро – 21 855 грн;
  • Харків – 19 848 грн;
  • Одеса – 20 270 грн.

Також, згідно з даними, вартість оренди однокімнатної квартири в центрі міста коливається таким чином:

  • Харків – 7562 грн;
  • Одеса – 10 906 грн;
  • Львів – 19 871 грн;
  • Дніпро – 20 612 грн;
  • Київ – 25 378 грн.

За даними моніторингу, Харків виявився найдешевшим містом серед великих українських міст за різними показниками вартості життя.

До слова, аналітична платформа Numbeo презентувала оновлений перелік міст світу за якістю життя. Станом на липень 2025 року в оновленому рейтингу міст – 279 позицій. 

При складанні враховувалися такі показники, як рівень безпеки, охорони здоров'я та забруднення довкілля. Також аналізувалися вартість життя, купівельна спроможність населення, співвідношення ціни нерухомості до прибутку. Трійку лідерів очолюють міста Нідерландів – Гаага, Гронінген та Ейндховен.

Теги: Україна оренда гроші продукти

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