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У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка
фото з відкритих джерел

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники Західного регіонального управління знайшли в горах близько 20 тіл 

Сьогодні під час патрулювання високогірної ділянки українсько-румунського кордону прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Про знайдене тіло прикордонники поінформували представників поліції. Особу загиблого встановлюють.

«Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прикордонники Західного регіонального управління зафіксували в горах близько 20 таких випадків», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у травні прикордонний патруль Чернівецького прикордонного загону під час моніторингу гірської ділянки виявив тіла двох чоловіків без ознак життя. Судово-медична експертиза встановила, що обидва загинули внаслідок переохолодження. Один із загиблих – мешканець Львівської області 1994 року народження, а інший – житель Донецької області 1992 року народження.

За попередніми даними, другий чоловік, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон. З його особистих речей стало зрозуміло, що чоловік, ймовірно, мав намір незаконно перетнути державний кордон. При первинному огляді тіл слідів насильницької смерті не виявили. Наразі тривають необхідні експертизи.

До цього, один із нарядів відділу «Кельменці» Чернівецького прикордонного загону затримав порушника, який прямував до кордону в незвичному образі. 

До слова, за інформацією Державної судової адміністрації, з початку великої війни різко зросла кількість кримінальних справ за ухилення від мобілізації. Зокрема, у 2022 році на розгляді судів було 444 кримінальні справи за статтею 336 Кримінального кодексу, 2023 року – 2021 справа, 2024 року – 2694 справи. Відповідно зростала і кількість вироків: якщо у 2022 році Феміда засудила 186 військовозобов’язаних, то у 2023 році цей показник сягнув 930. А ось вже 2024 рік реальне покарання за ухилення від мобілізації отримали 618 осіб.

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Теги: кордон Держприкордонслужба Карпати (гори)

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