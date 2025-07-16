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Незаконна втеча через Придністров'я: названо шокуючі суми, які платять ухилянти

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Незаконна втеча через Придністров'я: названо шокуючі суми, які платять ухилянти
Придністров’я є транзитним пунктом між Україною та Молдовою
фото з відкритих джерел

Для українських втікачів вартість незаконного перетину кордону у межах невизнаної ПМР варіюється від $5 тис. до понад $20 тис.

Українські прикордонники, які працюють на кордоні з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, зазначають, що саме ця ділянка приваблює організаторів незаконного виїзду. Про це, як пише «Главком», йдеться у матеріалі журналістів «Слідства.Інфо».

«Організатори, які пропонують свої послуги чоловікам, використовують саме цю ділянку для протиправної діяльності. Вартість таких поїздок варіювалася від $5 тис., $20 тис. і навіть були більші цифри», – розповіла пресофіцерка 2-го прикордонного загону Держприкордонслужби Юлія Галицька. 

Основні організатори нелегальних виїздів переховуються за кордоном, а на території так званої ПМР ділки мають залучених водіїв, які переправляють втікачів від кордону з України до Молдови.

Військовий Держприкордонслужби на ім'я Павло, який займається боротьбою з нелегальною міграцією, зазначає, що цю ділянку організатори обирають через те, що вона досить слабко охороняється з боку невизнаного Придністров’я, яка є підконтрольною РФ територією, яка повністю фінансується Москвою.

Тому, вважає представник ДПСУ, прикордонники так званої ПМР отримують прямі вказівки щодо пропуску українських втікачів, які проходять фільтраційні заходи й допити у Тирасполі, де ухилянтів залякують та принижують місцеві «правоохоронці». Натомість співробітники ФСБ РФ отримують інформацію про місця розташування українських підрозділів, техніки, військових частин тощо.

Нагадаємо, у березні поблизу Одеси Служба безпеки затримала російського агента, мешканця невизнаного Придністров’я, який намагався здобути секретні українські розробки у сфері безпілотних систем.

Також «Главком» писав про викриття злочинної групи, яка складалася з батька та сина-поліцейських й посадовця територіального центру комплектування. Вони за гроші допомагали чоловікам ухилятися від військової служби.

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Теги: Придністров'я Держприкордонслужба ухилянти прикордонники кордон Молдова

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