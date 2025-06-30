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Листи з підписом Олександра III: як Львівська ОВА дозволяла виїзд чоловіків за кордон

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Листи з підписом Олександра III: як Львівська ОВА дозволяла виїзд чоловіків за кордон
колаж: glavcom.ua

Журналісти стверджують, що принаймні семеро з восьми чоловіків, яким дозволили виїзд від «Гуманітарної надії нації» не повернулися в Україну

Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами від неіснуючої громадської організації. Журналісти з’ясували, що документи підписувалися іменем російського імператора Олександра III. Про це йдеться у розслідуванні журналістів NGL.media, інформує «Главком».

Журналісти повідомляють, що у листопаді у перший рік повномасштабної російсько-української війни тодішній позаштатний радник начальника Львівської обласної військової адміністрації Олексій Шевчук разом із мешканцем Дніпра Артемом Лущаном вирушив автомобілем до кордону з Польщею.

За даними розслідування, за кілька днів до поїздки 25-річний Лущан отримав дозвіл на виїзд від громадської організації «Гуманітарна надія нації». Документ був підписаний головою ЛОВА, після чого чоловіка внесли до системи «Шлях» як водія-волонтера для перевезення гуманітарного вантажу. Обидва перетнули кордон, однак через три дні Шевчук повернувся в Україну, а Лущан – ні. Як зазначають журналісти, судячи з його профілів у соцмережах, він досі проживає за кордоном.

Що відомо про громадську організацію

Журналісти зазначають, що про так звану організацію «Гуманітарна надія нації», яка у різних документах називала себе то громадською організацією, то «українсько-французькою групою», немає жодних відомостей ані в українських, ані у французьких державних реєстрах. У Міністерстві юстиції офіційно підтвердили, що інформація про її існування відсутня. Також не працює електронна пошта, з якої надсилали звернення до Львівської ОВА з проханням дозволити виїзд Артема Лущана.

При цьому лист, що надійшов до адміністрації, був оформлений із явними ознаками насмішки: на ньому стояв логотип російського «Газпромбанку» та підпис російського імператора Олександра III. Як директора організації вказали Олександра Ніколенка – це надзвичайно поширене ім’я і прізвище, під яким, за даними журналістів, лише в Україні проживає близько 500 людей.

Листи з підписом Олександра III: як Львівська ОВА дозволяла виїзд чоловіків за кордон фото 1
фото: NGL.media

За даними розслідування, протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від «Гуманітарної надії нації». Накази, якими за підписом голови ЛОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, приймали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили восьми чоловікам. Один із них згаданий нами Артем Лущан. Журналіста вдалося встановити, що разом з ним у листопаді кордон перетинав не тільки Олексій Шевчук, а й Ігор Фесан – керівник та засновник «Благодійного фонду Степана Бандери», який зараз перебуває в стані припинення. 

Журналісти стверджують, що принаймні семеро з восьми чоловіків, яким дозволили виїзд від «Гуманітарної надії нації» не повернулися в Україну. Вони виїжджали автомобілями, потягами і навіть перетинали кордон пішки – як правило, через кілька днів після видачі наказів голови ЛОВА. Один з них – Сергій Валіводзь, який виїхав 9 листопада 2022 року – взагалі отримав два таких дозволи. Спочатку його внесли у «Шлях» 14 вересня за зверненням «Гуманітарної надії нації», а потім ще раз 31 жовтня від ГО «Львівський мандрівник». Такої юридичної особи в Україні нема, йдеться у розслідуванні.

У Львівській обласній військовій адміністрації заявили, що їм відомо лише про одного водія від організації «Гуманітарна надія нації», який порушив терміни перебування за кордоном. Його ім’я там не розголошують. Після того, як Держприкордонслужба повідомила про цей факт у червні минулого року, чоловікові скасували дозвіл на виїзд. Щодо того, чому погоджували виїзд за документами неіснуючої організації, у ЛОВА відповіли, що відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у листах, несе виключно заявник, який подавав ці документи.

Нагадаємо, що чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах. Уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону для окремих категорій громадян України. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу.

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Теги: кордон Львів

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