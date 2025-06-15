Подружжя українців намагалося ввезти в Румунію $1,4 млн, гроші сховали під одягом

На час розслідування гроші конфіскували, а чоловіка та жінку притягнули до адміністративної відповідальності

Прикордонна поліція Румунії виявила і конфіскувала $1,4 млн у подружжя українців, які намагалися в'їхати в країну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на румунських прикордонників.

Інцидент стався ввечері в суботу на пункті контролю Вадул-Сірет. 49-річний українець та його 39-річна дружина з подвійним українсько-румунським громадянством намагались пішки перетнути кордон.

«На підставі обґрунтованої підозри спільна контрольна група провела ретельну перевірку цих двох людей, під час якої було виявлено значні суми грошей, приховані на тілі обох», – зазначила Прикордонна поліція Румунії.

Під одягом у чоловіка виявили $810 тис., а у жінки – $590 тис. Жодна з цих сум не була задекларована відповідно до законодавства Румунії.

На час розслідування гроші конфіскували, а подружжя притягнули до адміністративної відповідальності й стягнули штраф у розмірі 15 тисяч румунських леїв ($3450).

Раніше київські митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних посріблених виробів. Стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, складено протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, на Вінниччині молдованка хотіла перевезти через кордон старовинну картину. Однак митники зупинили спробу незаконного переміщення твору мистецтва. Громадянка Молдови намагалася перемістити через митний кордон України старовинну картину в рамі та раму для картини без належного декларування. ​​За ознаками ці предмети можуть мати культурну та історичну цінність, тому потребують обов’язкового декларування та наявності відповідних дозволів.

Раніше митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. Працівники Київської митниці виявили необроблений бурштин загальною вагою 661 г та 505 г у міжнародних поштових відправленнях, які прямували з Рівного до Великобританії та США.

До слова, під час митного контролю одного з міжнародних поштових відправлень, що прямувало з України до Чехії, столичні митники виявили справжню раритетну знахідку – кінознімальний апарат «Конвас-автомат 1КСР» 1957 року випуску. Це легендарна ручна камера, яку фахівці називають прототипом сучасних екшн-камер на кшталт GoPro.