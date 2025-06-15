Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Подружжя українців намагалося ввезти в Румунію $1,4 млн, гроші сховали під одягом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Подружжя українців намагалося ввезти в Румунію $1,4 млн, гроші сховали під одягом
фото: politiadefrontiera.ro

На час розслідування гроші конфіскували, а чоловіка та жінку притягнули до адміністративної відповідальності

Прикордонна поліція Румунії виявила і конфіскувала $1,4 млн у подружжя українців, які намагалися в'їхати в країну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на румунських прикордонників.

Інцидент стався ввечері в суботу на пункті контролю Вадул-Сірет. 49-річний українець та його 39-річна дружина з подвійним українсько-румунським громадянством намагались пішки перетнути кордон.

«На підставі обґрунтованої підозри спільна контрольна група провела ретельну перевірку цих двох людей, під час якої було виявлено значні суми грошей, приховані на тілі обох», – зазначила Прикордонна поліція Румунії.

Під одягом у чоловіка виявили $810 тис., а у жінки – $590 тис. Жодна з цих сум не була задекларована відповідно до законодавства Румунії.

Подружжя українців намагалося ввезти в Румунію $1,4 млн, гроші сховали під одягом фото 1

На час розслідування гроші конфіскували, а подружжя притягнули до адміністративної відповідальності й стягнули штраф у розмірі 15 тисяч румунських леїв ($3450).

Раніше київські митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних посріблених виробів. Стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, складено протокол про порушення митних правил. 

Нагадаємо, на Вінниччині молдованка хотіла перевезти через кордон старовинну картину. Однак митники зупинили спробу незаконного переміщення твору мистецтва. Громадянка Молдови намагалася перемістити через митний кордон України старовинну картину в рамі та раму для картини без належного декларування. ​​За ознаками ці предмети можуть мати культурну та історичну цінність, тому потребують обов’язкового декларування та наявності відповідних дозволів.

Раніше митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. Працівники Київської митниці виявили необроблений бурштин загальною вагою 661 г та 505 г у міжнародних поштових відправленнях, які прямували з Рівного до Великобританії та США.

До слова, під час митного контролю одного з міжнародних поштових відправлень, що прямувало з України до Чехії, столичні митники виявили справжню раритетну знахідку – кінознімальний апарат «Конвас-автомат 1КСР» 1957 року випуску. Це легендарна ручна камера, яку фахівці називають прототипом сучасних екшн-камер на кшталт GoPro. 

Читайте також:

Теги: гроші Румунія кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трати на проєкти, подібні до «Суспільного», за кордоном значно вищі, каже Юрій Макаров
Юрій Макаров: Фахова журналістика йде на другий план. Ми навіть не усвідомлюємо проблем, які матимемо
19 травня, 11:45
Обшуки помешкання посадовця відбулися у рамках кримінального провадження за фактом незаконного збагачення
Поліція взялася за архітектора Пиріжка, сімейство якого різко розбагатіло. Син спростовує закиди (Оновлено)
16 травня, 13:30
За даними правоохоронців, грабіжником виявився раніше судимий за пограбування 48-річний харків’янин
У Києві чоловік з ножем напав на 18-річну продавчиню у квітковій крамниці
19 травня, 09:32
Президент вважає, що Україні треба мати тисячу дронів
Удар 400 дронами. Зеленський розказав про безпрецендентну операцію на фронті
28 травня, 10:00
На Вінниччині трьох медиків підозрюють у тому, що вони за гроші оформлювали громадянам групу інвалідності
У Вінниці суд відправив під варту лікарів, які «продавали» інвалідність
29 травня, 14:35
Згідно з новим нормативним актом, «8 травня присвячено святкуванню Дня перемоги Коаліції ООН у Другій світовій війні»
Кінець радянської традиції: Румунія офіційно перенесла святкування Дня перемоги
11 червня, 20:58
Статус батька, який самостійно виховує дитину, дає можливість виїзду за кордон у період війни
У 67 разів побільшало справ щодо батьків-одинаків від початку повномасштабної війни
13 червня, 09:38
Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині прикордонники викрили «сімейну» втечу від мобілізації
13 червня, 10:31
Усі предмети виготовлені на легендарних фабриках Варшави у часи Королівства Польського
Митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних посріблених виробів (фото)
13 червня, 14:16

Кримінал

Подружжя українців намагалося ввезти в Румунію $1,4 млн, гроші сховали під одягом
Подружжя українців намагалося ввезти в Румунію $1,4 млн, гроші сховали під одягом
У Харкові гінекологиня організувала схему ухилення від мобілізації: що вона вигадала
У Харкові гінекологиня організувала схему ухилення від мобілізації: що вона вигадала
На Хмельниччині затримано агентку ФСБ, яка наводила ракети РФ та готувала теракти
На Хмельниччині затримано агентку ФСБ, яка наводила ракети РФ та готувала теракти
В Україні суди почали повторно притягувати до відповідальності за ухилення від мобілізації
В Україні суди почали повторно притягувати до відповідальності за ухилення від мобілізації
У Івано-Франківську невідомі побили азовця, який пройшов полон
У Івано-Франківську невідомі побили азовця, який пройшов полон
Екскерівник філії ДП «Ліси України» за два роки збагатився на понад 40 млн грн
Екскерівник філії ДП «Ліси України» за два роки збагатився на понад 40 млн грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
245K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 червня: ситуація на фронті
133K
Американський дипломат «протверезив» українців: Путін ніколи не погодиться на мирну угоду
94K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 червня 2025
35K
Польський рибалка впіймав сома-гіганта
25K
Вінницький суддя відмовився слухати справу про поділ майна Порошенків, бо отримує гроші від фірми сина експрезидента
23K
Пентагон привітав американців з Днем прапора російським триколором (фото)

Новини

Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua