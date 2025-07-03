У пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Румунією введено тимчасові обмеження

Наразі найменше завантажені пункти пропуску на кордоні з Польщею: «Рава-Руська», «Смільниця» та «Нижанковичі»

У пункті пропуску «Шегині – Медика» (на кордоні з Польщею) введено тимчасові обмеження. Про це попереджає Держприкордонслужба, інформує «Главком».

Подорожнім, які планують виїзд з України через пункт пропуску «Шегині», слід врахувати:

На польському боці – «Медика» проводяться дорожні роботи. До 20:00 сьогодні пропуск легкових авто на в'їзд до Польщі (виїзд з України) здійснюється лише через дві смуги – пропускна здатність знижена до п'яти авто на годину.

На українському боці – «Шегинях» триває реконструкція: демонтують старе дорожнє покриття та прокладають інженерні мережі, що також впливає на загальну пропускну здатність.

Прикордонники рекомендують обрати альтернативні маршрути. Наразі найменше завантажені пункти пропуску: «Рава-Руська», «Смільниця» та «Нижанковичі».

Також у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» (на кордоні з Румунією) тимчасово призупинять оформлення транспортних засобів з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00. Пішохідне сполучення працює без змін.

«Просимо врахувати цю інформацію при плануванні поїздок. З 7 липня і попередньо по 3 вересня 2025 року тут проводитимуть ремонтні роботи – реконструкцію мосту через річку Тиса», – наголошують прикордонники.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Крім того, планується удосконалення системи «єЧерга». Зараз вона вже працює на 28 пунктах пропуску.