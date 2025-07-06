Головна Країна Політика
search button user button menu button

Новий ліквідатор проросійської ОПЗЖ почав отримувати штрафи: деталі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Новий ліквідатор проросійської ОПЗЖ почав отримувати штрафи: деталі
З середини вересня 2022 року діяльність ОПЗЖ заборонена в Україні
фото: glavcom.ua

Руслан Астахов не подав до НАЗК квартального звіту про майно і доходи партії

Голову комісії з припинення політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Руслана Астахова оштрафовано на 5,1 тис. грн за порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, Астахов не подав до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) партійний звіт за І квартал 2025 року. У суді його адвокат просив закрити справу за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Аргументи захисника зводилися до того, що на сьогодні заборонено діяльність політсили на підставі судових рішень. Тому в Астахова відсутній обов’язок щодо подання будь-яких звітів. 

Крім того, адвокат зазначив, що його клієнт не є суб’єктом як того вимагає законодавство і тому не може нести відповідальність за несвоєчасне неподання звіту.

Водночас суд не погодився з доказами адвоката Руслана Астахова. Феміда переконана: допоки в Єдиному державному реєстрі не буде запису «діяльність партії ліквідовано або припинено», потрібно подавати до НАЗК щоквартальні, піврічні та річні звіти партії. За даними аналітичної системи YouControl, на 6 липня ОПЗЖ перебуває у стані припинення.

Також суд заявив, що на голів комісій із припинення політичної партії поширюються права та обов’язки, визначені законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій». Тобто вони, як і керівники партій, мають доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій і можуть вносити відомості про майно та доходи політсил.

Як повідомляв «Главком», 17 березня 2025 року Руслан Астахов змінив нардепа Юрія Бойка на посту керівника та ліквідатора партії ОПЗЖ.

Пан Астахов – нечужий для народного обранця. У 2007-2012 роках новий керівник ОПЗЖ працював помічником нардепа Юрія Бойка на громадських засадах.

Раніше Печерський райсуд Києва оштрафував на 5,1 тис. грн нардепа Юрія Бойка за порушення подання фінансового звіту партії. Він не подав до Нацагентства звіт партії ОПЗЖ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І-ІІ квартали 2024 року. У суді адвокат Бойка переконував: його клієнт не має можливості визначити, яке майно ОПЗЖ вже було оформлено у державну власність (рішення про заборону партії судом передбачає конфіскацію її майна на користь держави), а яке ще ні.

Нагадаємо, що стаття 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру») передбачає покарання від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн штрафу.

Станом на початок зими 2024 року, НАЗК оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року.

Як відомо, у середині вересня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу ОПЗЖ і остаточно заборонив її діяльність. Служба безпеки повідомила, що рішення про заборону функціонування ОПЗЖ було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО.

«ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави. Встановлено причетність провідних функціонерів ОПЗЖ до діяльності, що створює  реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України», – зауважила пресслужба СБУ.

Читайте також:

Теги: війна гроші Юрій Бойко партії штраф НАЗК Опозиційна платформа — За життя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«На фото мій взвод в перші дні повномасштабки»
Ми вступаємо у найважчий період війни. Часу залишилося дуже мало
20 червня, 08:51
На суші РФ не має жодної можливості робити успішні операції
План перемоги з трьох пунктів
8 червня, 14:21
Алім Алієв, заступник директора Українського інституту і Маргарита Ситник, співзасновниця громадської ініціативи «Голка»
Культурна дипломатія та м’яка сила: як це працює? Інтерв’ю з заступником директора Українського інституту
27 червня, 06:00
Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
Руанда і Конго підписали мирну угоду за посередництва США
28 червня, 01:15
Мирні переговори. Зеленський пояснив, що пропонують росіяни і чому це неприйнятно
Мирні переговори. Зеленський пояснив, що пропонують росіяни і чому це неприйнятно
14 червня, 13:47
У Києві зруйновано цілий під’їзд: під завалами можуть бути люди (відео)
У Києві зруйновано цілий під’їзд: під завалами можуть бути люди (відео)
17 червня, 06:36
Будинок журналіста розташований у Солом’янському районі Києва, навпроти будинку, у який влучила російська ракета
Від російського обстрілу постраждала квартира журналіста програми «Вікна»
18 червня, 17:41
Росія вбила 19 осіб у Дніпрі
Гашек: Найбільший злочинець сучасного світу Путін має опинитися у суді у Гаазі
25 червня, 14:45
Місто не може додати паркінг до переліку захисних споруд без згоди власника
Влада закликає власників підземних паркінгів реєструвати їх як укриття: для чого це потрібно
26 червня, 12:25

Політика

Новий ліквідатор проросійської ОПЗЖ почав отримувати штрафи: деталі
Новий ліквідатор проросійської ОПЗЖ почав отримувати штрафи: деталі
«Москву» відправили на дно, а Зміїний повернули Україні». Зеленський привітав воїнів ВМС зі святом
«Москву» відправили на дно, а Зміїний повернули Україні». Зеленський привітав воїнів ВМС зі святом
Нардеп анонсував продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Нардеп анонсував продовження воєнного стану та мобілізації в Україні
Трамп після розмов із Путіним і Зеленським здивував заявою про війну в Україні
Трамп після розмов із Путіним і Зеленським здивував заявою про війну в Україні
Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій проти Росії
Словаччина знову заблокувала 18-й пакет санкцій проти Росії
Тищенко та Порошенко конкурують за першість в Інстаграмі. Дослідження
Тищенко та Порошенко конкурують за першість в Інстаграмі. Дослідження

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 липня: ситуація на фронті
224K
Алієв переможно попросив миру у Путіна. Як виглядає «війна проксі-2025»
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 липня 2025
99K
Надія Савченко висловилась про свій другий полон
79K
Українець пішов воювати за росіян, а ті продали його ЗСУ
38K
Окупант із полону подзвонив мамі, але та вигадала дивну причину, щоб із ним не розмовляти

Новини

6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua