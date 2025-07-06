Новий ліквідатор проросійської ОПЗЖ почав отримувати штрафи: деталі

Руслан Астахов не подав до НАЗК квартального звіту про майно і доходи партії

Голову комісії з припинення політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Руслана Астахова оштрафовано на 5,1 тис. грн за порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, Астахов не подав до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) партійний звіт за І квартал 2025 року. У суді його адвокат просив закрити справу за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення. Аргументи захисника зводилися до того, що на сьогодні заборонено діяльність політсили на підставі судових рішень. Тому в Астахова відсутній обов’язок щодо подання будь-яких звітів.

Крім того, адвокат зазначив, що його клієнт не є суб’єктом як того вимагає законодавство і тому не може нести відповідальність за несвоєчасне неподання звіту.

Водночас суд не погодився з доказами адвоката Руслана Астахова. Феміда переконана: допоки в Єдиному державному реєстрі не буде запису «діяльність партії ліквідовано або припинено», потрібно подавати до НАЗК щоквартальні, піврічні та річні звіти партії. За даними аналітичної системи YouControl, на 6 липня ОПЗЖ перебуває у стані припинення.

Також суд заявив, що на голів комісій із припинення політичної партії поширюються права та обов’язки, визначені законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного фінансування та контролю за діяльністю політичних партій». Тобто вони, як і керівники партій, мають доступ до Єдиного державного реєстру звітності політичних партій і можуть вносити відомості про майно та доходи політсил.

Як повідомляв «Главком», 17 березня 2025 року Руслан Астахов змінив нардепа Юрія Бойка на посту керівника та ліквідатора партії ОПЗЖ.

Пан Астахов – нечужий для народного обранця. У 2007-2012 роках новий керівник ОПЗЖ працював помічником нардепа Юрія Бойка на громадських засадах.

Раніше Печерський райсуд Києва оштрафував на 5,1 тис. грн нардепа Юрія Бойка за порушення подання фінансового звіту партії. Він не подав до Нацагентства звіт партії ОПЗЖ про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за І-ІІ квартали 2024 року. У суді адвокат Бойка переконував: його клієнт не має можливості визначити, яке майно ОПЗЖ вже було оформлено у державну власність (рішення про заборону партії судом передбачає конфіскацію її майна на користь держави), а яке ще ні.

Нагадаємо, що стаття 212-21 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру») передбачає покарання від 5,1 тис. грн до 6,8 тис. грн штрафу.

Станом на початок зими 2024 року, НАЗК оформило 308 адміністративних протоколів на 143 голів партій за неподання звітів за період з 2020-го по II квартал 2024 року.

Як відомо, у середині вересня 2022 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу ОПЗЖ і остаточно заборонив її діяльність. Служба безпеки повідомила, що рішення про заборону функціонування ОПЗЖ було прийнято на підставі указу президента та рішення РНБО.

«ОПЗЖ фактично ретранслювала офіційну позицію країни-агресора щодо України та завдавала значної шкоди інтересам нашої держави. Встановлено причетність провідних функціонерів ОПЗЖ до діяльності, що створює реальні загрози національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України», – зауважила пресслужба СБУ.