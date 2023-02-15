Що роблять росіяни з вивезеними українськими дітьми – дослідження

Аналітики з Єльського університету стверджують: у РФ українських дітей ідеологічно перевиховують у таборах

Підрозділ факультету охорони здоров'я Єльського університету в рамках проекту Conflict Observatory випустив докладне розслідування, в якому стверджується, що на території Росії та в анексованому Криму існує мережа щонайменше 43 установ, в яких діти з України віком від чотирьох місяців до 17 років піддаються ідеологічній обробці.

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За оцінкою дослідників, з 24 лютого 2022 року до цих таборів потрапили понад 6000 (!) українських дітей та підлітків. Фактичний показник може бути значно вищим.

Більшість цих установ розташована в Криму, проте 10 знаходяться неподалік великих російських міст - Москви, Казані та Єкатеринбурга. Також табори є у Сибіру та на Далекому Сході.

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Серед закладів, куди відправляли дітей, Єльський університет також ідентифікував психіатричну клініку та організації, пов'язані зі знаходженням будинків для сиріт.

Основна функція таборів – це, припускають дослідники, політичне перенавчання. Щонайменше 78% з ідентифікованих таборів зайняті в систематичному перенавчанні, в ході якого українські діти піддаються впливу русоцентричних ідей академічної, культурної, патріотичної або військової сфери.

При цьому на батьків тих дітей, у яких вони живі, тиснуть, щоб отримати їхню згоду на відправлення дитини до табору. Деякі з опитаних батьків кажуть, що не погоджувалися віддавати дитину до табору, але їх дітей все ж відправили.

«Факти в цій доповіді явно є порушенням четвертої Женевської конвенції», – говорить один з авторів, Натаніель Реймонд.

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Нагадаємо, за даними радниці-Уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, країна-агресор викрала майже 14 тис. українських дітей. Лише 125 з них нам вдалось повернути назад додому.