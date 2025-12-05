Омбудсменка заявила про «кримінал» у штурмових полках: реакція Сухопутних військ

Військові наголосили, що порушення прав військовослужбовців вимагають особливої уваги

У кількох штурмових полках ЗСУ виявлено серйозні порушення прав військових – від побиттів до незаконного утримання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військову омбудсменку Ольгу Решетилову.

За словами посадовиці, під час комплексних перевірок у деяких підрозділах було виявлено відверті кримінальні правопорушення. Йдеться про побиття військовослужбовців, незаконне позбавлення волі, психологічний тиск, погрози життю та здоров’ю як самим бійцям, так і їхнім родичам.

Усі зібрані матеріали передано до правоохоронних органів, які мають надати юридичну оцінку та визначити ступінь відповідальності командирів. Разом з тим, посадовиця заявила, що не йдеться про всі штурмові полки, бо переважна більшість командирів дотримується військових стандартів і забезпечує належну дисципліну та захист особового складу. Однак, за словами Решетилової, є і ті, «кому здалося в якийсь момент, що вони безкарні».

При цьому, попри виявлені порушення, Решетилова наголосила, що більшість штурмових підрозділів ЗСУ демонструють високу ефективність на полі бою, виконуючи неймовірно складні бойові завдання.

За словами пресслужби Сухопутних військ, повідомлення про виявлені під час перевірок порушення прав військовослужбовців у окремих штурмових підрозділах вимагають особливої уваги. Військові наголосили, що йдеться про окремі підрозділи, а не про систему в цілому.

«Для нас принципово важливо, щоб кожен військовий був захищений, а служба відповідала тим стандартам, за які ми воюємо. Контроль, прозорість і оперативне реагування на сигнали дозволяють зміцнювати армію навіть у найважчі часи», – йдеться в повідомленні.

До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що укомплектованість територіальних центрів комплектування нижча 40%. Співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних. Омбудсменка звернулася до українців, які незадоволені роботою ТЦК. Вона закликала їх мобілізуватися та «показати, як треба працювати».