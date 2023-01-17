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Україна повернула 125 дітей, які були депортовані в Росію

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна повернула 125 дітей, які були депортовані в Росію
В кожну українську дитину влучила війна
фото: UNICEF

Україні вдалося ідентифікувати та верифікувати дані майже 14 тис. дітей, які були викрадені та депортовані російською армією

В Україну вже повернули 125 дітей, які були незаконно вивезені у Росію із тимчасово окупованих територій. Загалом країна-агресор викрала майже 14 тис. українських дітей. Про це під час відкриття проєкту Ukraine is You в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі повідомила радниця-Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

«Нам вдалося ідентифікувати та верифікувати дані майже 14 тис. дітей, які були викрадені та депортовані російською армією, і, на жаль, можемо сказати, що лише 125 з них нам вдалось повернути назад додому. Здається, що це зовсім мало, але за кожною одиничкою стоїть доля української дитини, такої важливої дитини», – сказала Дар’я Герасимчук.

Радниця наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення війська Росії вбили в Україні 456 дітей.

«Але поки йшла наша презентація, ми дізналися, що з-під завалів в Дніпрі витягли ще одну дитину, яку вбили рашисти», –  додала Дар'я Герасимчук. 

З її слів, відомо про 897 дітей, які були поранені через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. 

«Навіть якщо фізичне тіло не постраждало від бомбардувань РФ, в кожну українську дитину влучила війна. Понад 7,5 млн українських дітей, які проживали на території нашої країни до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну постраждали», – сказала радниця.

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Теги: діти війна депортація росія Україна

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