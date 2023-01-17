Україна повернула 125 дітей, які були депортовані в Росію

Україні вдалося ідентифікувати та верифікувати дані майже 14 тис. дітей, які були викрадені та депортовані російською армією

В Україну вже повернули 125 дітей, які були незаконно вивезені у Росію із тимчасово окупованих територій. Загалом країна-агресор викрала майже 14 тис. українських дітей. Про це під час відкриття проєкту Ukraine is You в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі повідомила радниця-Уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

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«Нам вдалося ідентифікувати та верифікувати дані майже 14 тис. дітей, які були викрадені та депортовані російською армією, і, на жаль, можемо сказати, що лише 125 з них нам вдалось повернути назад додому. Здається, що це зовсім мало, але за кожною одиничкою стоїть доля української дитини, такої важливої дитини», – сказала Дар’я Герасимчук.

Радниця наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення війська Росії вбили в Україні 456 дітей.

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«Але поки йшла наша презентація, ми дізналися, що з-під завалів в Дніпрі витягли ще одну дитину, яку вбили рашисти», – додала Дар'я Герасимчук.

З її слів, відомо про 897 дітей, які були поранені через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

«Навіть якщо фізичне тіло не постраждало від бомбардувань РФ, в кожну українську дитину влучила війна. Понад 7,5 млн українських дітей, які проживали на території нашої країни до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну постраждали», – сказала радниця.