Порушення на десятки мільйонів. НАЗК перевірив 22 декларації посадовців МСЕК

1 січня в Україні було ліквідовано медико-соціальні експертні комісії через корупційні скандали

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 22 декларацій посадовців медико-соціальних експертних комісій. У більшості з них встановлено ознаки декларування недостовірних відомостей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАЗК.

«У 18 деклараціях встановлено ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 148,9 млн грн та ознаки незаконного збагачення в одній декларації на 16,4 млн грн, до правоохоронних органів направлено 17 обґрунтованих висновків», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вироком Виноградівського районного суду Закарпатської області визнано винною голову Берегівської районної МСЕК у вчиненні кримінального правопорушення. Накладено штраф у розмірі 68 тис. грн з позбавленням права займати керівні посади в закладах охорони здоров'я та експертних командах з оцінювання повсякденного функціонування особи строком на рік. Посадовиця приховала від декларування земельну ділянку, яка належить чоловіку на праві власності, вартістю понад 9 млн грн.

У деклараціях голови Житомирської МСЕК № 2 за 2023 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 5 млн грн, у декларації за 2024 рік – на понад 5,2 млн грн. «Зокрема, посадовиця забула задекларувати відомості про чоловіка та його майно: три квартири в Києві, Житомирі та Одеській області, два будинки в Житомирській області (у одному з яких фактично проживала й сама посадовиця), автівки (Toyota Land Cruiser Prado 150, Volvo C30), його доходи та кошти на банківських рахунках», – каже пресслужба НАЗК.

За результатами перевірки Національна поліція України долучила матеріали перевірок до матеріалів кримінального провадження.

НАЗК також повідомив про проблеми в декларації голови нейроофтальмологічної МСЕК – лікаря-невропатолога Обласного центру медико-соціальної експертизи Запорізької обласної ради. У декларації за 2024 рік посадовиця зазначила недостовірні відомості на понад 2,9 млн грн, не вказавши, серед іншого, відомості про автомобіль HYUNDAI IX 35, яким користувалася, отриманий подарунок у вигляді готівки на понад 360 тис. грн, а також не підтвердила джерела походження задекларованої готівки в розмірі 30 тис. Обґрунтований висновок направлено до Нацполіції.

Лікар-експерт Обласного центру медико-соціальної експертизи Харкова. У декларації за 2023 рік декларантка зазначила недостовірні відомості на понад 1,7 млн грн, не вказавши квартиру в Харкові, у якій фактично проживала, та кошти на своїх банківських рахунках. Також не зазначила відомості про свої доходи, отримані на картковий рахунок від третіх осіб на суму понад 530 тис. грн. Обґрунтований висновок направлено до НПУ.

Зазначається, що наразі тривають перевірки ще двох декларацій, поданих працівниками МСЕК.

Як відомо, 1 січня 2025 року в Україні МСЕК замінили експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Ця реформа замінила застарілу систему оцінювання та встановлення інвалідності на комплексну, цифрову систему, орієнтовану на потреби людини.