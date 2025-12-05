Нардепка Скороход отримала підозру

Нардепка, в якої сьогодні відбувалися обшуки, її помічник та спільник отримали підозру

За даними слідства, парламентарка разом зі спільниками пропонувала допомогти накласти санкції РНБО за хабар

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента. Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

«Для власної перестраховки та гарантованого одержання всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів. Після одержання $125 тис. «клієнту» повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО. Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нардепка, її помічник та спільник отримали підозру. За даними «Главкома», мова про народну депутатку від партії «За майбутнє» Ганна Скороход.

фото: НАБУ

Раніше народна депутатка від партії «За майбутнє» Ганна Скороход повідомила, що у неї проходить обшук, і заявила, що їй «нічого приховувати». Зауважимо, що Ганна Скороход «засвітилася» на скандальних «плівках Міндіча». «Я хочу, чтоб Скороход или Нагорняк написали депутатские (запити – «Главком»). Запрос просто надо написать», – саме ця цитата з матеріалів справи «Мідас» пролунала 12 листопада у ВАКС. Того дня обирали запобіжний захід Дмитру Басову, який на плавках НАБУ під псевдо Тенор.

До слова, народна депутатка від партії «За майбутнє» Ганна Скороход просила президента Володимира Зеленського включити її до складу переговорної групи з Російською Федерацією.