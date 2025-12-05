Суд арештував затриманого у вбивстві військового ТЦК. Що відомо про підозрюваного

Підозрюваному інкримінують дві статті Кримінального кодексу

Сьогодні, 5 грудня, Франківський суд Львова обрав запобіжний захід затриманому за підозрою у вбивстві військового ТЦК Юрія Бондаренка. Суд арештував підозрюваного на два місяці до 30 січня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на bbc.com.

Нападником виявився 30-річний мешканець Львова Григорій Кедрук. Як стало відомо журналісту BBC News Україна з зали суду, фігурант справи народився біля Сарн, певний час жив у Харкові і там прописаний, а потім переїхав до Львова. За його словами, він зараз безробітний, але має IT-освіту.

Підозрюваному інкримінують дві статті Кримінального кодексу

умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть

умисні тяжкі тілесні ушкодження службовій особі під час виконання службових обов'язків.

Напередодні стало відомо, що 3 грудня близько восьмої вечора чоловік смертельно поранив ножем військовослужбовця ТЦК, який помер у лікарні від травм. Підозрюваного одразу затримали, на місці вилучили ніж.

Бондаренко був учасником бойових дій і продовжував служити в підрозділах ТЦК та СП.

На питання журналіста BBC News Україна в залі суду, чи дійсно Кедрук завдав удару військовому і скоїв злочин, в якому його звинувачують, затриманий відповів, що розповів все, що памʼятає. Раніше на питання в залі суду затриманий розповів, що надав військовим, які його зупинили для перевірки, всі документи і викликав на місце адвоката. За його словами, нібито під час перевірки йому бризнули газовим балончиком в очі.

Кедрук стверджує, що його почали бити четверо людей у формі, а поліція нічого не робила. Наступне, що він памʼятає, за його словами, що він був вже вдома і намагався змити з очей сльозогінний газ. Він підтвердив журналістам, що ніж, вилучений на місці вбивства, належить йому. Більше чоловік нібито нічого не пригадує. Але він також не заперечив, що вдарив військового ТЦК ножем.

«Судячи з усього, це так», – сказав він журналістам.

За словами підозрюваного, у розшуку ТЦК він не перебував, але відстрочки не має. Він також стверджує, що не намагався втекти від працівників ТЦК. Кедрук додав, що військові, які його зупинили, вже начебто перевіряли у нього документи три тижні тому.

«Вони мене знали, я їх знав», – сказав підозрюваний.

Кедрук заявив журналістам, що шкодує, що так сталося, але в такій ситуації діяв би так само.

«Те, що сталося, звичайно погано, але чи зробив би я по-іншому в ситуації, коли мене четверо забивають, ні», – сказав він.

Керівник Франківської окружної прокуратури Львова Сергій Янчишин заявляв, що фігуранту загрожує до 12 років увʼязнення.

Що відомо про вбивство

Як повідомляла поліція, 3 грудня близько 20:00 на перехресті вулиць Єфремова та Японської у Львові між 30-річним львів'янином та військовослужбовцями центру комплектування і соціальної підтримки виник конфлікт. В ході нього чоловік завдав ножового поранення в ногу представнику ТЦК та розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя ще двом військовослужбовцям. А потім втік з місця події, заявила поліція.

Ніж, яким підозрюваний ймовірно завдав смертельного поранення військовому фото: Нацполіція

Пораненого військовослужбовця госпіталізували, однак попри зусилля медиків, він помер у лікарні. Йому було 37 років. У Львівському обласному ТЦК назвали імʼя загиблого військовослужбовця – Юрій Бондаренко.

Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника за допомогою камер відеоспостереження.

Львівський обласний ТЦК і СП розповів, що з записів відеореєстраторів видно, що громадянин відмовився представитися, не пред'явив документів, поводився зухвало та провокативно, а також не реагував на законні вимоги правоохоронців.

Коли службовці уточнювали його військово-облікові документи, він завдав удар ножем у пахову ділянку Юрія Бондаренка, пошкодивши аорту.

Що відомо про Юрія Бондаренка

Юрій Бондаренко, якому було 37 років, народився в Харкові, отримав вищу освіту у Харківській державній зооветеринарній академії. Працював у сфері ресторанного бізнесу.

Він був учасником Антитерористичної операції у складі 16‑ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України.

Нагороджений відзнакою Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України «Учасник АТО», медалями «Захисникам Вітчизни» та «Ветеран війни».

За словами журналіста Сергія Грішина, який знав добре знав загиблого, Бондаренко влітку 2023 року передав на потреби війська свій пікап. Іншого разу він передав на потреби армії $5 тис. Наступного разу передав великий вантаж з плитоносками і магазинами для автоматів зручними.

Юрій є ветераном АТО, якого комісували після поранення. При цьому Юрій допомагав іншим багатьом волонтерам та підрозділам.

Зрештою, як каже Грішин, Юрій не зміг сидіти вдома і в 2024 році знову мобілізувався попри проблеми зі здоров'ям - спочатку в ППО, а потім перевівся в ТЦК.

Юрія Бондаренко поховали сьогодні, 5 грудня, прощання з ним відбулося у Гарнізонному храмі Львова. У чоловіка залишилися мати, дідусь та дружина.