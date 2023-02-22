Скільки колаборантів і зрадників отримали обвинувальні вироки: сумна статистика

За 2022 рік на розгляді у судах перебувало 1028 прав по державній зраді

У 2022 році судді розглянули 37% справ по держзраді та колабораціонізму, які слухались у судах. Водночас лише у 62 справах зі 618 визнано винуватість. Це приблизно 10%. Такі дані опублікував Рух ЧЕСНО.

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За 2022 рік на розгляді у судах перебувало 1028 прав по державній зраді. Це майже стільки ж, як разом за попередні 3 роки.

У 2018-2021 роках з 243 розглянутих справ лише у 10 провадженнях визнано винуватість у державній зраді (4%). 60% розглянутих справ у 2018-2021 роках були закриті.

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У 2022 році винуватість у держзраді визнано також по 10 справах. Це 3% від кількості всіх справ, які були розглянуті в судах по 111 статті ККУ (Державна зрада). 17% справ судді закрили. По колабораційній діяльності винуватість визнано у 52 справах (17%), а закрито лише 2 справи.

Варто зазначити, що частина справ тягнеться з попередніх років. На сайті Судової влади України оприлюднена інформація про судові засідання зокрема щодо зрадників, які перейшли на бік ворога в анексованому Криму. Вироки у таких справах переважно заочні.

«Наша організація веде Реєстр держZрадників, де зібрана інформація вже про понад 1100 осіб. Ми бачимо реальні масштаби державної зради та колабораційної діяльності. Водночас в судах розглядається не так багато справ, а обвинувачувальних вироків зовсім мало. Постає питання: в чому проблема? Недопрацьовує правоохоронна система, слабка доказова база, суди працюють неефективно? Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й притягнути винуватих до відповідальності», – наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, що нещодавно депутат з ОПЗЖ отримав підозру в держзраді. Згодом депутат подав до Ради заяву про складання мандата.