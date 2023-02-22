Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Скільки колаборантів і зрадників отримали обвинувальні вироки: сумна статистика

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки колаборантів і зрадників отримали обвинувальні вироки: сумна статистика
Торік лише 10% колаборантів і зрадників отримали обвинувальні вироки
фото: Рух ЧЕСНО

За 2022 рік на розгляді у судах перебувало 1028 прав по державній зраді

У 2022 році судді розглянули 37% справ по держзраді та колабораціонізму, які слухались у судах. Водночас лише у 62 справах зі 618 визнано винуватість. Це приблизно 10%. Такі дані опублікував Рух ЧЕСНО.

За 2022 рік на розгляді у судах перебувало 1028 прав по державній зраді. Це майже стільки ж, як разом за попередні 3 роки.

Скільки колаборантів і зрадників отримали обвинувальні вироки: сумна статистика фото 1

У 2018-2021 роках з 243 розглянутих справ лише у 10 провадженнях визнано винуватість у державній зраді (4%). 60% розглянутих справ у 2018-2021 роках були закриті. 

У 2022 році винуватість у держзраді визнано також по 10 справах. Це 3% від кількості всіх справ, які були розглянуті в судах по 111 статті ККУ (Державна зрада). 17% справ судді закрили. По колабораційній діяльності винуватість визнано у 52 справах (17%), а закрито лише 2 справи.  

Скільки колаборантів і зрадників отримали обвинувальні вироки: сумна статистика фото 2

Варто зазначити, що частина справ тягнеться з попередніх років. На сайті Судової влади України оприлюднена інформація про судові засідання зокрема щодо зрадників, які перейшли на бік ворога в анексованому Криму. Вироки у таких справах переважно заочні. 

«Наша організація веде Реєстр держZрадників, де зібрана інформація вже про понад 1100 осіб. Ми бачимо реальні масштаби державної зради та колабораційної діяльності. Водночас в судах розглядається не так багато справ, а обвинувачувальних вироків зовсім мало. Постає питання: в чому проблема? Недопрацьовує правоохоронна система, слабка доказова база, суди працюють неефективно? Важливо не просто зберегти ці прізвища для політичної пам’яті, а й притягнути винуватих до відповідальності», – наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, що нещодавно депутат з ОПЗЖ отримав підозру в держзраді. Згодом депутат подав до Ради заяву про складання мандата.

Читайте також:

Теги: колабораціонізм зрада реєстр державна зрада депутат

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кличко
Як Слуги шукають корупцію в тому, що Кличко відвів землю другу
18 лютого, 15:24
Скріншот відео
Зірка «Кварталу» спародіював Тищенка в Таїланді: відео потрапило у топ-10 трендів YouTube
31 сiчня, 14:03
Компанію співачці склали політики, журналісти та ЛГБТ-активісти
Земфіру визнали іноагенткою в Росії: хто склав їй компанію
11 лютого, 10:11
Нардеп Тищенко зібрався до Таїланду
Батальйон Пхукет. Соцмережі шоковані «відпусткою» нардепа Тищенка
26 сiчня, 17:04
Нардеп Трухін виїхав з України
Нардеп Трухін виїхав з України
30 сiчня, 18:26
Хто з депутатів захищає Україну зі зброєю в руках
Хто з депутатів воює? Спростовуємо фейки російської пропаганди
2 лютого, 07:51
Затримано депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку (фото)
Затримано депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку (фото)
31 сiчня, 10:07
На початку повномасштабного вторгнення Якименко підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу
Ексочільник СБУ отримав підозру (фото)
7 лютого, 19:41
Медведчук розповів, де тепер змушений жити
Медведчук розповів, де тепер змушений жити
17 лютого, 08:08

Кримінал

Намагався дискредитувати ЗСУ. Ексмер із Чернігівщини отримав підозру
Намагався дискредитувати ЗСУ. Ексмер із Чернігівщини отримав підозру
СБУ кличе на рандеву Оксану Марченко та її директорку
СБУ кличе на рандеву Оксану Марченко та її директорку
ВАКС закрив справу про заочний арешт Андрія Довбенка
ВАКС закрив справу про заочний арешт Андрія Довбенка
Кубраков може скасувати наказ, який став причиною переслідування Пивоварського НАБУ
Кубраков може скасувати наказ, який став причиною переслідування Пивоварського НАБУ
Експосадовці «Укрзалізниці» ремонтували військові ешелони ворога
Експосадовці «Укрзалізниці» ремонтували військові ешелони ворога
Суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину
Суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9509
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8134
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7123
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6958
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6579
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту