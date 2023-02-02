Хто з депутатів воює? Спростовуємо фейки російської пропаганди

Хто з депутатів захищає Україну зі зброєю в руках

Пропагандисти вкотре перекручують слова, щоб дискредитувати українську владу

Росіяни запустили фейк, ніби голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зізнався, що «лише два народні депутати України воюють». Насправді ж в оригіналі сказано, що проти окупантів воюють «як мінімум два народні депутати».

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Це далеко не перша маніпуляція, яку загарбники «запускають» в наш інформаційний простір, намагаючись посіяти розбрат у суспільстві. Але правда завжди на стороні фактів. Розказуємо, які держслужбовці насправді встали на захист України.

Уже в перший день повномасштабної агресії Росії зброю до рук взяли більшість посадовців. В очікуванні ворожого вторгнення в столицю депутати Верховної Ради взяли до рук автомати.

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Нині у складі ЗСУ воюють депутати Роман Костенко, Сергій Рудик, Роман Лозинський та Михайло Забродський. Нардепка Яна Зінкевич створила батальйон парамедиків «Госпітальєри», який займається евакуацією з поля бою поранених українських військових. У перші місяці повномасштабної війни деякі держслужбовці, як от нардеп Володимир В’ятрович та колишній голова парламенту Андрій Парубій, боронили Київ у лавах ТрО. Сотні депутатів місцевих рад – ветерани АТО/ООС – з 24 лютого знову стали у стрій. Серед них, на жаль, є і загиблі.

Взяли до рук зброю і парламентарії минулих скликань. Тетяна Чорновол, народна депутатка 8 скликання, з першого дня вторгнення зупиняла колони російської бронетехніки як операторка протитанкового комплексу «Стугна». Її колега, експосадовець Ігор Луценко воює в аеророзвідці: саме його кадри збиття і падіння гелікоптера на початку війни облетіли весь світ. Юрій Луценко, народний депутат багатьох скликань і колишній Генеральний прокурор, зараз захищає країну у складі ТрО, а також служить як аеророзвідник на запеклій ділянці фронту – під Бахмутом.

Не уникають військової служби і родичі нардепів, як-от чоловік Вікторії Сюмар Дмитро Христюк і чоловік Ольги Стефанішиної Богдан Стефанішин, який загинув, захищаючи Україну. До того ж, депутатка Софія Федина заявила, що знає двох депутатів, діти яких зараз воюють.

Російська пропаганда не нехтує грою на емоціях українців, закидаючи в інфопростір наратив, ніби «діти депутатів не йдуть на фронт». Та й ці маніпуляції легко розвіяти, якщо згадати, що народним депутатам України в середньому приблизно 41 рік, тож не так і багато з них мають дітей старше 27 років, які підпадають під мобілізацію. На противагу цьому, середній вік депутатів Держдуми РФ – 53 роки. Отже, питання про дітей можновладців на війні варто переадресувати російському парламенту.

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Ще одна відмінність вищого законодавчого органу України в тому, що це не фіктивна структура для прикриття одноосібної диктатури, як у Росії, а реально чинна гілка влади, що самостійно та колегіально ухвалює державні рішення. Українські виборці поклали на депутатів Верховної Ради конкретні обов’язки, рівень відповідальності за які кратно зріс після початку повномасштабної війни.

Закликаючи всіх народних обранців України залишити стіни парламенту та вирушити на фронт, Росія вдається до популізму, намагаючись у такий спосіб посіяти внутрішні чвари та розколоти українське суспільство.

У Кремлі чудово усвідомлюють, що сила України в єдності. На прикрість ворогові, українці розуміють це так само добре.