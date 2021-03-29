Справа «приватної армії Семенченка»: суд обрав запобіжний захід для екскомбата «Донбасу»

Виногродського підозрюють у співучасті в організації ПВК, створеної ветеранами на чолі з Семеном Семенченком

Печерський райсуд Києва відправив екскомандира батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського під цілодобовий домашній арешт у справі про приватну військову компанію.

Про це повідомляє видання «Ґрати».

Виногродського підозрюють у співучасті в організації ПВК, створеної ветеранами на чолі з колишнім народним депутатом Семеном Семенченком.

За словами ветерана, з квітня 2019 року він займався тільки здоров’ям. Він підтвердив, що в США зареєстрували Donbass Battalion Corporation, але заявив, що її діяльність так і не почалася.

Як відомо, Виногродський є військовим моряком, в 2014 році пішов до лав добровольчого батальйону «Донбас», першим комбатом якого був Семен Семенченко, брав участь в операції зі звільнення Іловайська. З квітня 2015 по липень 2016 сам очолював батальйон Національної гвардії «Донбас».

У 2017 році колишніх бійців «Донбасу», в тому числі і Вингородського, затримували за напад на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств. Згодом колишнього комбата відпустили під домашній арешт.

Зазначимо, колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого рішенням суду арештували на два місяці у справі про незаконне створення приватної військової компанії, госпіталізували.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

25 березня колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича, які проходять у цій справі, Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

СБУ заявила, що у справі «приватної військової компанії» будуть оголошені нові підозри.