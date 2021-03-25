СБУ готує нові підозри у справі «приватної армії» Семенченка

На першому етапі розслідування було оголошено шість підозр основним фігурантам справи

У справі «приватної військової компанії», до якої, за даними Служби безпеки України, причетні екснардеп Семен Семенченко та «позаштатний агент НАБУ» Євген Шевченко, будуть оголошені нові підозри.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олег Головаш, передає РБК-Україна.

Головаш повідомив, що на першому етапі розслідування було оголошено шість підозр основним фігурантам справи, які «фактично очолювали різні напрямки цієї ПВК».

«Підозри ще будуть, тому що нами призначена низка досліджень і експертиз... Будуть оголошуватися підозри іншим представникам цього незаконного збройного формування», - заявив начальник ГУ СБУ в Києві та області.

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

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