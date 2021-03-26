Суд заарештував екснардепа Семенченка (відео)

Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії, однак сам екс-нардеп заперечує звинувачення

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому нардепу Семену Семенченку. Суд відправив Семенченка під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Про це заявив сам Семенченко після засідання суду.

«Суд ухвалив рішення відправити мене за ґрати», – заявив він.

Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії, однак сам екс-нардеп заперечує звинувачення.

«Йду за ґрати. Заперечую всі звинувачення і бруд котрий був заготовлений спеціально для цього дня. Нехай ті хто буде після нас будуть більш розумнішими і не так вірити в свою власну Державу. Прошу допомогти моїй родині», - написав Семенченко.

У оприлюдненому відео Семенченко заявив, що вчинені щодо нього дії - це «провокація РФ».

Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

25 березня колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича, які проходять у цій справі, Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

СБУ заявила, що у справі «приватної військової компанії» будуть оголошені нові підозри.

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