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    Арештованого Семенченка доправили до лікарні

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    Семенченка&nbsp;підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування - Арештованого Семенченка доправили до лікарні
    Семенченка підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування
    Фото: hromadske.ua

    Захисник колишнього нардепа стверджує, що до нього в лікарню не пускає конвой

    Колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого вчора рішенням суду арештували на два місяці у справі про незаконне створення приватної військової компанії, госпіталізували. Про це повідомляє УНН.

    Адвокат арештованого Влад Добош стверджує, що до нього не пускають захисників.

    «До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи що субота – вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК та стаття 397 Кримінального кодексу України. Подав заяву про втручання в роботу захисника»,– написав адвокат.

    Напередодні Печерський районний суд Києва відправив під варту колишнього народного депутата України Семена Семенченка, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування.

    Раніше політв’язень радянських концтаборів Степан Хмара і перший командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський хотіли узяти Семена Семенченка на поруки. Їм відмовили.

    Нагадаємо, 24 березня СБУ заявила, що припинила діяльність так званої «приватної військової компанії». В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – «позаштатного агента НАБУ». Діяльність компанії була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т.ч. проти основ національної безпеки. За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

    Окрім цього, за версією слідства, Семен Семенченко та Євген Шевченко є можливими організаторами та учасниками протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

    25 березня колишніх бійців батальйону «Донбас» Олександра Новикова, Ігоря Орленко і Сергія Якимовича, які проходять у цій справі, Печерський суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

    СБУ заявила, що у справі «приватної військової компанії» будуть оголошені нові підозри.

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    Теги: СБУ суд арешт адвокат Семен Семенченко Степан Хмара
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