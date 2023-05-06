«США – спонсор мирового террора». Диякон УПЦ МП отримав вирок за репости у соцмережі

Церковник уклав із прокурором угоду про визнання винуватості

Диякона храму Святителя Миколая УПЦ МП із села Біленьке Запорізької області, який виправдовував збройну агресію Росії проти України і розпалював національну та релігійну ворожнечу, визнано винним. Його засуджено до п’яти років тюрми, які замінено на рік іспитового терміну, повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Хортицького райсуду від 26 квітня.

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За матеріалами справи, під час війни обвинувачений репостив публікації з проросійських груп у соцмережі «Вконтакте». Одна із них містила заголовок «США – спонсор мирового террора».

Згідно з результатами експертизи, диякон УПЦ МП поширював матеріали, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі.

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Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості. Це йому дало можливість уникнути реального терміну покарання. Суд затвердив вказану угоду про визнання винуватості.

Крім цього, обвинуваченому повернуто його ноутбук, з якого він скоїв злочин, розповсюджуючи в мережі проросійські дописи.

Як повідомляв «Главком», колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) подав позов проти президента Володимира Зеленського. Як свідчать дані держпорталу «Судова влада України», 28 квітня позов церковника надійшов до Верховного суду. Ієрарх УПЦ МП хоче через суд визнати протиправним та скасувати два укази президента, якими введено персональні санкції проти екснамісника Лаври.