Росіяни продовжують бити по цивільній інфраструктурі – зведення ОВА

На Сумщині внаслідок обстрілу РФ пошкоджено 12-квартирну будівлю

Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста. На Чернігівщині внаслідок удару армії РФ знеструмлено кілька населених пунктів. На Херсонщині через обстріли росіян загинула одна людина, а одна дістала поранень. У Черкаській області триває жалоба після влучання російської ракети у багатоповерхівку в Умані. Про це йдеться у зведенні обласних державних адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Черкащина

В Умані напередодні завершили рятувально-пошукову операцію. Вона тривала 35 годин. Російська ракета забрала 23 життя. Серед загиблих – 6 дітей. В області триває жалоба.

Чернігівщина

За минулу добу росіяни 11 разів обстрілювали прикордонні громади Чернігівської області, вели вогонь із САУ та мінометів. Цілили по Новгород-Сіверському та Корюківському районах. Через влучення у ЛЕП знеструмлено кілька сіл неподалік кордону у Новгород-Сіверському районі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сумщина

Уночі і зранку ворогом здійснено дев'ять обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Дружбівська територіальні громади.

Середино-Будська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також були дев'ять вибухів у місті Середина Буда. Внаслідок одного з обстрілів сталася пожежа житлового будинку, пошкоджено лінії електромережі.

Зноб-Новгородська громада: є пошкодження нежитлових будівель.

Дружбівська громада: влучання у житловий будинок під час обстрілу, сталася пожежа. Пошкоджено приміщення відділення банку. Також один з боєприпасів влучив в дах двоповерхового 12 квартирного житлового будинку. Внаслідок влучання пошкоджена покрівля будинку.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Учора протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано понад 170 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Есманьська, Білопільська, Великописарівська, Миропільська та Юнаківська громади.

Запорізька область

Ворог продовжує терор прифронтових населених пунктів Запорізької області За останню добу російські війська нанесли 69 ударів по 19 містах і селах області: один авіаудар по Преображенці, п'ять атак з БПЛА по Чарівному та Полтавці. З РСЗВ били по Затишшю, Білогір'ю та Гуляйпільському, 60 артударів прийшлися по Новояковлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Кам'янському та ще 15 населених пунктах. Руйнування є, але постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина

Цієї ночі вогонь ворожої артилерії накрив Нікополь. Минулося без постраждалих, але у місті пошкоджені сім приватних будинків, господарчі споруди, лінія електропередач, мікроавтобус та легковий автомобіль. Учора вдень ворог також бив по Нікопольському району. Поцілив з важкої артилерії по Червоногригорівській громаді. Минулося без жертв та руйнувань.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв із РСЗВ центр місто Куп'янськ. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, 4 авто, сталися пожежі. Без постраждалих. На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Нестерне. На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший та Кислівка. Вчора у селі Вірнопілля 30-річний чоловік підірвався на власному подвір'ї на невідомому вибуховому пристрої. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Луганщина

За добу противник здійснив 93 обстріли (випустив 433 снарядів), по позиціям наших військ, мінометних – 40, РСЗВ – 10 артилерійських – 33 танкових – 8. Артилерійських та мінометних обстрілів з боку ворога минулої доби зазнали Новоселівське, Невське і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Донеччина

За добу – 21 обстріл: ЗРК «С-300», БПЛА «Герань-2», авіаудар «НКРС», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерія. Обстріляні населені пункти: смт Малотаранівка, Святогірськ, Авдіївка, смт Велика Новосілка, Костянтинівка, Краматорськ, Бахмут, село Зоряне, село Карлівка. Пошкоджено 17 житлових будинків, з них один – багатоквартирний, будівля пансіонату, шість приватних автомобілів, два автопричепи.

Миколаївщина

Учора ввечері та сьогодгі вночі ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За минулу добу по області противник здійснив 27 обстрілів (135 снарядів): РСЗВ – п'ять, артилерійських – дев'ять, мінометних – десять, танкових – два, БПЛА – один. З них по місту Херсон противник здійснив два обстріли, випустивши вісім снарядів. Російські військові поцілили у райони 14 населених пунктів області. Одна людини загинула, одна дістала поранення. З деокупованої території області евакуйовано 71 особу