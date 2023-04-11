Облрада Волині одноголосно підтримала заборону УПЦ МП

Сьогодні на території Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП

«За» проголосували 54 депутати

Депутати Волинської обласної ради одноголосно підтримала заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території регіону. Про це повідомляє «Суспільне».

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Також депутати облради підтримали текст звернення до вірян УПЦ із закликом розірвати зв’язки з російською православною церквою.

«За» проголосували 54 депутати. Рішення ухвалили одноголосно.

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За словами головного спеціаліста з питань релігій та національностей обласної військової адміністрації Василя Гайдука, сьогодні на території Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. З початку 24 лютого 2022 року 49 парафій перейшли до ПЦУ.

Також повідомлялося, що Рівненська обласна рада провела позачергову сесію, під час якої заборонила діяльність УПЦ (МП) на території регіону.

Нагадаємо, у Хмельницькому ще один храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.