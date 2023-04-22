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Окупанти планують евакуацію населення з Енергодара: мер Мелітополя назвав дату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти планують евакуацію населення з Енергодара: мер Мелітополя назвав дату
Ворог готується до виходу з тимчасово окупованої території Запорізької області
фото з відкритих джерел

Росіяни роздають листівки і збирають анкети дітей, які будуть евакуюватися, пропонують їхати до Мелітополя або Криму

Російські загарбники готуються до оборони, а також евакуації населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Зокрема, в Енергодарі евакуація планується приблизно на 5 травня. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.

«У ворога – паніка, він готується до оборони окупованої частини Запорізької області. З іншого боку, вони готуються до виходу з тимчасово окупованої території», – зазначив міський голова.

За його словами, у населених пунктах поблизу фронту росіяни почали підготовчі роботи щодо евакуації.

«Наприклад, в Енергодарі вони роздають листівки і збирають анкети дітей, які будуть евакуюватися. Евакуацію вони намітили приблизно на 5-ті числа травня. У населених пунктах поблизу Токмака їздять російські автівки з гучномовцями й роблять оголошення, рекомендують евакуюватися або до Мелітополя, або до Криму», – сказав Федоров.

Водночас він додав, що в Мелітополі про евакуацію не йдеться. Там окупанти навпаки посилюють свої позиції.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області росіяни займаються мародерством закладів освіти.

До слова, в Енергодарі посилюється терор: місцеві жителі повинні отримувати дозвіл на пересування територією області. Ті, хто подав заявки на отримання перепусток, піддаються посиленій перевірці з боку окупантів на предмет причетності до сил оборони України. Подекуди загарбники обшукують навіть людські помешкання.

До відома, триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Росія не відмовляється від своїх планів щодо окупації української території. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетні, 24 авіаційні удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: окупанти Запорізька область населення евакуація Енергодар Іван Федоров

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