Костел прихистив українських вірян в окупованому РПЦ Могилів-Подільському (фото, відео)

Московський патріархат відмовився ділитися церквою з парафіянами ПЦУ

У Могилеві-Подільському, що на Вінниччині, місцевий костел дозволив провести великоднє богослужіння священику та прихожанам парафії св. Андрія Первозваного ПЦУ, яка не має власного храму. Бо в УПЦ МП їм відмовили. Відповідні фото та відео вже з’явилися в мережі.

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Після відмови очільника місцевої єпархії УПЦ МП, настоятель парафії Св. Андрія Первозваного Вінницько-Тульчинської єпархії ПЦУ отець Іван звернувся до настоятеля місцевого костелу отця Павла. І він дозволили провести великоднє богослужіння парафіанам Православної церкви України.

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Раніше повідомлялося, що патріарх Кирило на Великдень закликав молитися за українців, яких вбивають росіяни

Нагадаємо, що у Великодню ніч Росія обстріляла церкву на Запоріжжі.

Крім того, вночі під обстріл потрапила Миколаївщина. Там загинули двоє підлітків.

В ЗСУ попереджали, що на Великдень, як і будь-якого іншого дня, українці не повинні ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу. Від окупантів очікується все, що завгодно.

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До слова, президент України Володимир Зеленський вже привітав українців із Великоднем.