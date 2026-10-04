Суд арештував речі в маєтку Захарченка, де таємно мешкав Галущенко

Під час обшуку правоохоронці знайшли свіжі чеки з супермаркетів та понад десяток зв'язок ключів

Печерський районний суд Києва арештував речі, які правоохоронці нещодавно вилучили з будинку на вулиці Добровольчих батальйонів у центрі столиці. Нерухомість пов'язують із колишнім міністром внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталієм Захарченком. У 2025 році стало відомо, що в цьому ж будинку певний час проживав колишній міністр енергетики та юстиції Герман Галущенко. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ухвалу суду від 23 вересня.

Держава роками не могла отримати доступ до маєтку

Будинок у Печерському районі офіційно належить нідерландській компанії Stichting Global Investment, яку слідство пов'язує із Захарченком. У 2012–2013 роках нерухомість тодішнього чиновника та його родини штучно переоформлювали на іноземні компанії, щоб приховати фактичне володіння нею. Йшлося, зокрема, про квартири, земельні ділянки та кілька будинків.

Віталій Захарченко – колишній міністр внутрішніх справ України, який очолював МВС за президентства Віктора Януковича. У лютому 2014 року Захарченко втік до Росії, де згодом отримав російське громадянство. Нині він переховується на території РФ та перебуває в міжнародному розшуку.



Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень. Йому, зокрема, інкриміновано державну зраду, створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності, а також легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. У жовтні 2025 року Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи Захарченка загальною вартістю понад 400 млн грн.

Нерухомість перебуває під арештом і передана в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Однак протягом 2021–2024 років агентство так і не змогло знайти для неї управителя.

Державне бюро розслідувань (ДБР) із 2024 року розслідує можливе невиконання рішення суду: за матеріалами справи, арештованою нерухомістю продовжували користуватися та могли незаконно здавати її в оренду.

У квітні 2026 року працівники АРМА виявили в будинку близько десяти чоловіків. Один із них заявив, що вони живуть там за договором суборенди. Водночас жінка, яка нібито здала будинок, ще у квітні 2022 року виїхала з України й не поверталася, що може свідчити про використання недостовірних документів.

У маєтку було знайдено свіжі чеки та десятки ключів

9 вересня 2026 року працівники ДБР провели обшук у будинку. Серед іншого правоохоронці знайшли фіскальний чек ТОВ «Масмаркет» від 6 вересня, чек «АТБ-Маркет» від 8 вересня та стікер Novus на охолоджене крило індички, запаковане 18 серпня. Також у будинку виявлено понад десяток зв'язок ключів.

Прокурор Офісу генерального прокурора звернувся до суду з проханням арештувати розташоване в будинку рухоме майно. Йдеться, зокрема, про дивани, стільці, кухонні та спальні гарнітури, холодильник, дві пральні машини та іншу побутову техніку.

Прокурор пояснив необхідність додаткового арешту речей тим, що велика кількість рухомого майна всередині будинку заважає обрати управителя для активу.

Прокурор зазначив, що рішення суду про передачу арештованого майна в управління АРМА досі не вдалося належно виконати, оскільки, за версією слідства, Захарченко та його колишній радник продовжують користуватися ним через підконтрольних осіб. Слідство вважає, що радник також допомагав Захарченку мінімізувати доходи, ухилятися від сплати податків та легалізовувати кошти.

Таємне помешкання Галущенка

У листопаді 2025 року «Главком» у власному розслідуванні розповів, що Герман Галущенко фактично проживав в арештованому маєтку Захарченка на вулиці Добровольчих батальйонів у центрі Києва. Правоохоронці неодноразово фіксували тодішнього урядовця за цією адресою.

Зокрема, 22 липня 2025 року правоохоронці зафіксували, як Галущенко приїхав до маєтку та зайшов на територію через хвіртку, яку йому відкрив водій. Наступного дня до будинку прийшла тодішня міністерка енергетики Світлана Гринчук. Вранці 24 липня вона вийшла з маєтку, а Галущенко закрив за нею хвіртку. 13 серпня правоохоронці знову зафіксували Галущенка – цього разу він виходив безпосередньо з будинку та сів в автомобіль.

Герман Галущенко – колишній міністр енергетики та юстиції України. Міністерство енергетики він очолював у 2021–2025 роках, після чого став міністром юстиції. У листопаді 2025 року Верховна Рада звільнила його з посади.



Галущенко є фігурантом справи «Мідас» – розслідування НАБУ та САП щодо корупції в енергетичному секторі, зокрема в «Енергоатомі». 15 лютого 2026 року ексміністра було затримано під час спроби виїхати з України.



17 лютого суд відправив Галущенка під варту з можливістю внесення 200 млн грн застави, яку згодом зменшили до 150 млн грн. 29 червня за ексміністра внесли всю суму, після чого він вийшов із СІЗО.

При цьому Галущенко мав фактичний доступ до нерухомості, до якої не могли потрапити державні органи. Маєток ще у 2021 році передали в управління АРМА, однак агентство не мало ключів від будинку. У вересні 2024 року його представники не змогли потрапити всередину через обмежений доступ, хоча зафіксували фізичну охорону та відеонагляд. На початку того ж року провести обшук у будинку намагалося НАБУ, але ця спроба також була безуспішною. Саме ключі від маєтку, за даними джерел «Главкома», слідство свого часу не вилучало, тому ними міг розпоряджатися представник власника нерухомості.

У другій половині жовтня 2025 року Галущенко з'їхав із маєтку, однак у ніч перед обшуками 10 листопада знову там ночував. Туди ж приїхала Світлана Гринчук, яка залишила будинок вранці за кілька хвилин до приїзду правоохоронців. Сам маєток площею 647 кв. м розташований на чотирьох земельних ділянках загальною площею близько чверті гектара. Станом на червень 2025 року актив оцінювали у 48,48 млн грн.