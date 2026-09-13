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В Україні викрито масштабну схему з фальшивим препаратом для схуднення

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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В Україні викрито масштабну схему з фальшивим препаратом для схуднення
Фальсифіковані препарати, вилучені правоохоронцями під час обшуків у межах спецоперації
фото: прокуратура України

Собівартість основних матеріалів становила близько $17, а зловмисники продавали препарат за ціною до $1200

Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та продажу по всій Україні фальсифікованого препарату для схуднення Biopatid. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, препарат містив діючу речовину тирзепатид та реалізовувався без відповідних дозвільних документів, державної реєстрації та належної сертифікації. У межах спецоперації про підозру повідомлено 27 учасникам схеми. Серед підозрюваних – організатор схеми та власник підпільної лабораторії, власниця відомої київської клініки, митний брокер, працівники лабораторії, пакувальники, менеджери з продажу та реклами, а також інші особи.

За інформацією джерел «Главкома», організатором схеми є підприємець Анатолій Черкаський. Серед підозрюваних також є власниця київської клініки Tryfonova MD Clinic – Марія Трифонова.

Власниця Tryfonova MD Clinic Марія Трифонова
Власниця Tryfonova MD Clinic Марія Трифонова
фото: сайт клініки

За версією слідства, організатор, знаючи про високий попит на препарати для зниження ваги та їхню високу вартість, налагодив роботу підпільної лабораторії. Там без дозвільних документів та контролю якості виготовляли аналог препарату з тирзепатидом. Основну діючу речовину невідомого походження, за даними прокуратури, завозили з Китаю.

Щоб приховати справжнє призначення товару та обійти встановлені правила митного контролю, підконтрольний митний брокер оформлював його як харчову добавку. Для продажу препарату учасники схеми створили сайт і сторінки у соціальних мережах та залучили менеджерів.

Продукцію рекламували й пропонували косметологічним кабінетам, клінікам та медичним працівникам у різних регіонах України. До популяризації препарату також залучали блогерів, акторів та інших публічних осіб. Замовникам його відправляли без дотримання необхідного температурного режиму.

Собівартість основних матеріалів становила близько $17, тоді як готовий препарат продавали за ціною до $1200. Попередньо встановлено, що від початку 2026 року учасники схеми виготовили продукції на загальну суму понад $5 млн.

Окрему роль, за версією слідства, відігравала власниця київської клініки. У прокуратурі стверджують, що вона, знаючи про незаконність препарату, популяризувала його серед колег, під час профільних навчань та у соціальних мережах.

Правоохоронці провели понад 250 санкціонованих обшуків за місцями виготовлення, зберігання та продажу препарату, а також у лікарнях і косметологічних кабінетах. Слідчі дії відбувалися у Києві та Київській області, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Миколаєві, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові.

Під час обшуків вилучили фальсифікований препарат і сировину для його виготовлення, обладнання підпільної лабораторії, пакувальні матеріали, документацію, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Також правоохоронці вилучили майже 15 млн грн у різній валюті, дорогі автомобілі та інше майно.

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Обшуки у межах справи про виготовлення та продаж фальсифікованого препарату
Офіс генерального прокурора

Усім 27 фігурантам повідомлено про підозру у виробництві, перевезенні, пересиланні та зберіганні з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів у складі організованої групи. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми, канали постачання сировини, обсяги виготовленої та проданої продукції, а також людей, які могли постраждати внаслідок її використання.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року столичні правоохоронці ліквідували масштабний канал збуту психотропів під виглядом препаратів для схуднення. За даними слідства, до угруповання входили 13 осіб.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько пів мільйона пігулок із психотропною речовиною сибутрамін, а також препарати з ознаками фальсифікації. Вартість вилученого на «чорному» ринку перевищувала 52,2 млн грн.

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Теги: прокуратура Офіс Генерального прокурора прокурор розслідування схуднення

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