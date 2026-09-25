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Мільйони від бізнесу дружини, квартира матері та авто: в.о. генпрокурора розкрив статки сім'ї

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мільйони від бізнесу дружини, квартира матері та авто: в.о. генпрокурора розкрив статки сім'ї
За словами в.о. генпрокурора, автомобіль придбали за сімейні заощадження
фото: Офіс генерального прокурора України, Nissan

Антон Ковальський розповів про доходи дружини-підприємиці, автомобіль та житло родини

Виконувач обов'язків генерального прокурора України Антон Ковальський розповів про майно та доходи своєї родини. Його дружина Оксана займається підприємницькою діяльністю, родина користується автомобілем Nissan Qashqai, а мати Ковальського має квартиру у Вінниці. Про це Ковальський розповів в інтерв'ю «Суспільному», повідомляє «Главком».

Бізнес дружини

Оксана Ковальська зареєструвалася як фізична особа-підприємець у березні 2023 року. Вона працює на другій групі єдиного податку та займається роздрібною торгівлею спортивним харчуванням і товарами для активного способу життя. За словами Ковальського, дружина має дві торгові точки у Вінниці, інтернет-магазин та працює за франшизою bb.ua.

У декларації за 2023 рік вона вказала 5,2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. За 2025 рік задекларований дохід становив 3,55 млн грн. Йдеться саме про дохід від бізнесу, а не про чистий прибуток підприємниці.

Автомобіль родини

Єдиним автомобілем сім'ї Ковальський називає Nissan Qashqai 2019 року випуску. Машину дружина придбала у офіційного дилера «Медікор» у 2019 році за 704 360 грн.

За словами в.о. генпрокурора, автомобіль придбали за сімейні заощадження. Сам Ковальський користувався ним, хоча власницею машини є його дружина. Раніше, з 2011 до 2022 року, Ковальський користувався Volkswagen Polo, який належав його брату.

Квартира матері

Ковальський також розповів про квартиру своєї матері. У жовтні 2016 року вона уклала договір пайової участі з житлово-будівельним кооперативом. Загальна вартість житла становила 458,2 тис. грн, а виплати тривали майже два роки – до липня 2018-го.

За словами Ковальського, квартиру придбали за сімейні заощадження батьків, які вони накопичили завдяки роботі за кордоном. Він наголосив, що не має стосунку до придбання цього житла, а сама мати проживає у квартирі.

Ковальський також заявив, що не володіє майном або коштами через інших осіб. За його словами, усі активи та доходи, які підлягають декларуванню, зазначені у його деклараціях.

Нагадаємо, що Антон Ковальський був призначений тимчасовим виконувачем обов'язків генерального прокурора України 17 вересня 2026 року указом глави держави. До цього призначення він очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. За процедурою, повноцінного керівника Офісу Генерального прокурора призначає президент за згодою Верховної Ради України.

Варто зазначити, що 7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.

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Теги: Генпрокурор Офіс Генерального прокурора фінанси Україна

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