800 справ проти 340 компаній. Одна громадська організація атакує український бізнес – розслідування

За сім місяців «Нон-Стоп Україна» стала скаржником майже у 1100 судових ухвалах, а серед фігурантів опинилися близько 340 компаній – від виробників зброї до найбільших корпорацій

Громадська організація «Нон-Стоп Україна» за сім місяців 2026 року стала скаржником майже у 1100 судових ухвалах. Йдеться орієнтовно про 800 унікальних справ, у яких фігурують близько 340 українських компаній. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на матеріал Forbes Ukraine.

Масштаб охоплює бізнеси різного розміру – від невеликих підприємств до найбільших компаній країни. Серед фігурантів скарг – «Нафтогаз», МХП, Окко, «Українська бронетехніка», KAN, «Аптека 911» та виробник дронів Vyriy Industries.

Організація направляє заяви про ймовірні кримінальні правопорушення до правоохоронних органів. Якщо відомості не вносять до Єдиного реєстру досудових розслідувань, громадська організація звертається до суду зі скаргою на бездіяльність правоохоронців.

Навіть якщо суд відмовляє організації, відповідна ухвала з'являється у відкритому реєстрі. Інформацію про претензії до компанії після цього можуть побачити банки, партнери та тендерні комітети.

Масштаб звернень фіксують і правоохоронці. За даними Генпрокуратури, від початку 2026 року органи прокуратури отримали від «Нон-Стоп Україна» понад 3500 звернень та 300 запитів на публічну інформацію.

Приблизно у чверті судових ухвал за сім місяців, які були розглянуті по суті, суди стали на бік організації та зобов'язали правоохоронців зареєструвати її заяви в ЄРДР. Активність громадської організації при цьому зростала: якщо в січні за її скаргами винесли 73 ухвали, то в липні – вже 246.

Водночас представники восьми компаній, із якими поспілкувалися журналісти Forbes Ukraine і щодо яких організація домоглася відкриття кримінальних проваджень, заявили, що надалі справи фактично не рухалися. Засновник організації Кирило Яковець не відповів на запитання видання про те, скільки скарг громадської організації завершилися підозрами або вироками.

Forbes також наводить дві версії, які озвучували опитані виданням представники бізнесу: робота організації на замовлення проти конкретних компаній або отримання плати за припинення інформаційних атак. Водночас журналісти наголошують, що документально підтвердити жодну з цих версій їм не вдалося. Жоден із восьми опитаних представників компаній не заявив, що представники «Нон-Стоп Україна» безпосередньо вимагали у нього гроші. Сама організація такі звинувачення заперечує.

У Генпрокуратурі наголосили, що подання заяви або внесення інформації до ЄРДР саме по собі не підтверджує викладених у ній звинувачень та не означає встановлення факту вчинення злочину.

Представники компаній розповіли Forbes, що сама поява таких відомостей створює додаткове навантаження на бізнес. Підприємствам доводиться пояснювати ситуацію партнерам і замовникам та готувати документи для підтвердження відсутності порушень. Один зі співрозмовників також заявив про складнощі з відкриттям рахунків за кордоном та отриманням кредитів.

Forbes також наводить версії співрозмовників щодо можливої роботи об'єднання проти компаній на замовлення або отримання плати за припинення інформаційних атак. Водночас видання наголошує, що документальних підтверджень цих версій отримати не вдалося. Сама «Нон-Стоп Україна» заперечує будь-які вимоги грошей.

Нагадаємо, раніше низка українських компаній уже домоглася спростування інформації, поширеної громадською організацією. Зокрема, зернотрейдер Cofco, авіаперевізник SkyUp та «Укренергомашини» звернулися до суду із позовами про захист ділової репутації. У червні-липні 2025 року суди визнали поширену організацією інформацію неправдивою та зобов'язали її спростувати.