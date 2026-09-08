Кремль посилив тиск на росіян, які виїхали за кордон

Раніше Москва вже запроваджувала заходи проти критиків Кремля

Новий механізм передбачає блокування коштів і майна та обмеження доступу до низки послуг

У Росії створили міжвідомчу комісію, яка займатиметься застосуванням тимчасових обмежень до громадян, що перебувають за кордоном та ухиляються від виконання покарання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Moscow Times та російські правові документи.

Комісію указом створив президент Росії Володимир Путін. Її очолить міністр юстиції РФ Костянтин Чуйченко. До складу органу увійдуть представники МВС, ФСБ, Федеральної податкової служби, Росфінмоніторингу та Генеральної прокуратури. Указ оприлюднили 7 вересня на офіційному порталі правової інформації РФ.

Створення комісії пов’язане із законом про тимчасові обмежувальні заходи щодо людей, які перебувають за межами Росії та ухиляються від виконання покарання. Він набув чинності на початку серпня. Новий механізм передбачає обмеження прав росіян, яких заочно засудили, зокрема за політичними статтями.

Які обмеження передбачає закон

Для людей, щодо яких застосовуватимуть нові заходи, передбачені блокування російських банківських рахунків та майна. Їм також можуть заборонити продавати нерухомість і транспортні засоби, користуватися «Держпослугами» та інтернет-банкінгом.

Крім того, обмеження стосуються окремих адміністративних і фінансових можливостей. Зокрема, йдеться про:

заборону реєстрації як індивідуального підприємця;

заборону реєстрації як самозайнятої особи;

обмеження доступу до кредитів;

заборону здійснювати певні дії за довіреністю;

відмову в наданні частини консульських послуг;

блокування коштів та іншого майна.

Інформацію про таких людей Мін'юст РФ планує вносити до спеціального переліку. За даними видання, відомство вже тестує публічний реєстр. У ньому можуть бути вказані повне ім’я людини, дата та місце народження, ІПН і номер спеціального рублевого рахунку.

Родичам можуть призначати виплати

Окремим завданням міжвідомчої комісії стане розгляд питань про призначення щомісячної «гуманітарної допомоги» близьким родичам людей, щодо яких запровадили обмеження.

Виплати передбачені для родичів, які не мають власного джерела доходу. Їхній розмір дорівнює мінімальному розміру оплати праці в Росії. Постанова уряду РФ від 28 серпня встановила цей показник як базу для щомісячної виплати.

Гроші на допомогу мають брати із заморожених коштів або іншого майна самого засудженого. Також для таких людей передбачено спеціальний рублевий рахунок.

Новий механізм є частиною ширшої політики російської влади щодо громадян, які виїхали з країни та залишаються за кордоном. Раніше Москва вже запроваджувала заходи проти критиків Кремля, зокрема пов’язані з майном та фінансовими активами.

Нагадаємо, у червні 2025 року «Главком» писав, що російська влада планує конфісковувати фінансові активи, банківські рахунки та нерухомість критиків Кремля, які перебувають за кордоном. Серед підстав називали «дискредитацію» армії та заклики до порушення територіальної цілісності РФ.