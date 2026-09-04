Оренда житла у Львові побила історичний рекорд: скільки тепер коштують квартири

З початком осені оренда у Львові продовжує стрімко дорожчати. Місто суттєво випередило за вартістю Одесу, Дніпро та Київ

Станом на вересень середня ціна однокімнатної квартири становить 25 600 грн

Ринок оренди у Львові восени 2026 року перетнув психологічну позначку, зафіксувавши новий історичний максимум, пише «Главком».

Окрім традиційного напливу студентів та бізнесу, Львів накрила нова потужна хвиля міграції з Києва – через посилення ворожих обстрілів кияни дедалі частіше обирають західні регіони для безпечнішого життя та роботи.

За даними аналітичного моніторингу платформи ЛУН, фактор престижності району фактично припинив впливати на вартість оренди: через гострий дефіцит вільних площ власники квартир як у центрі, так і на спальних околицях синхронно підняли цінники до єдиної високої планки.

«Главком» проаналізував актуальну статистику, дослідив реальні оголошення від ультрабюджетних варіантів до елітного люксу та з'ясував, які критичні зміни відбулися на львівському ринку нерухомості.

Ціни на оренду однокімнатних квартир у Львові

Різниця між найдорожчими і найдешевшими районами для оренди однокімнатного житла становить лише 2 200 грн на місяць. Ринок максимально вирівнявся, а бюджетні варіанти фактично зникли.

Франківський – 26 900 грн. Найдорожчий район для оренди однокімнатного житла в місті, який тепер ділить першу сходинку завдяки високій концентрації новобудов та бізнес-інфраструктури.

Шевченківський – 26 900 грн. Так само утримує лідерство за вартістю, залишаючись одним із найпопулярніших напрямків для оренди серед релокованих фахівців.

Галицький – 24 700 грн. Ціна підскочила до середньоміського рівня, історичний центр міста перестав бути найдоступнішим варіантом.

Сихівський – 24 700 грн. Так само тримається на рівні Галицького району через незмінно високий попит на великі спальні масиви з трамвайним сполученням.

Личаківський – 24 700 грн. Утратив статус доступнішого варіанту, повністю зрівнявшись у ціні з іншими спальними районами міста.

Залізничний – 24 700 грн. Останній у списку, але з аналогічною вартістю, що підтверджує повну монолітизацію та підтягування «низів» ринку до єдиної планки.

Різниця між найдорожчими і найдешевшими районами для оренди однокімнатного житла становить лише 2 200 грн графіка: ЛУН

Коли у липні «Главком» аналізував ринок оренди Львова, ситуація суттєво відрізнялася від нинішньої. За лічені тижні відбулася аномальна трансформація ринку: ціни вирівнялися, бюджетних районів більше не залишилося. Розрив між найдорожчим та найдешевшим районами скоротився з 6 800 грн у липні до якихось 2 200 грн у вересні, що свідчить про повну ліквідацію сегментації за географічним принципом.

Динаміка цін оренди однокімнатних квартир у Львові

У вересні 2025 року найбільш поширена ціна оренди однокімнатної квартири коливалася в межах 18 000 – 18 700 грн. Станом на 4 вересня 2026 року середня ціна пропозиції злетіла до 25 600 грн. Чистий річний приріст склав понад 31%.

Як дорожчала оренда однокімнатних квартир у Львові графіка: ЛУН

Скільки коштують найдешевші однокімнатні квартири у Львові

Реальні оголошення показують, що знайти дешеве житло восени у Львові все ще можливо, але лише на віддалених окраїнах міста. За 6 500 грн орендарям пропонують або мікроскопічні квартири площею від 26 кв. м із застарілим радянським інтер'єром, або житло, яке офіційно потребує капітального ремонту.

Водночас квартири за 14 000 грн показують найкраще співвідношення ціни та якості. Орендарі отримують повноцінну площу (36–38 кв. м) із сучасними охайними кухнями та нормальним косметичним ремонтом. Обидва варіанти розташовані в хороших локаціях – біля Залізничного вокзалу (Франківський район) та парку «Погулянка».

Найдорожче однокімнатне житло у Львові, яке є на ринку, коштує понад 38 000 грн. Така висока ціна обумовлена елітними локаціями Галицького району – у преміум-комплексі та безпосередньо на площі Ринок. За ці кошти орендарі отримують дизайнерський ремонт, престижне розташуванн та величезну площу від 47 до 75 кв. м.

Ціни на оренду двокімнатних квартир у Львові

Різниця між найдорожчим і найдешевшим районами для оренди двокімнатного житла становить 4 500 грн на місяць. При цьому через брак пропозицій у деяких частинах Львова аналітики взагалі не змогли сформувати статистику.

Шевченківський – 33 600 грн. Найдорожчий район для оренди двокімнатного житла в місті.

Франківський – 31 400 грн. Другий за вартістю район, де ціни суттєво підтягнулися до лідера ринку.

Галицький – 31 400 грн. Разом із Франківським ділить статус другого за вартістю району, остаточно втративши позицію одного з найдешевших.

Сихівський – 29 100 грн. Найдоступніший серед районів із наявною статистикою, хоча ціна тут усе одно впритул наближається до позначки у 30 тисяч.

Залізничний – даних замало. Через критичний дефіцит вільних об'єктів або низьку активність ринку вивести точну медіану наразі неможливо.

Личаківський – даних замало. Так само, як і Залізничний, на початку вересня опинився поза рейтингом через недостатню кількість актуальних оголошень.

Де у Львові найдорожче орендувати двокімнатну квартиру графіка: ЛУН

Коли у липні «Главком» аналізував ринок оренди двокімнатних квартир у Львові, ситуація також суттєво відрізнялася від нинішньої. Ціни в центрі злетіли майже на 7 тис. грн, а дешевші квартири на околицях просто зникли з оголошень. Головна зміна на початку вересня – це тотальний дефіцит вільного житла, через який для двох колись найдоступніших районів взагалі не залишилося даних для розрахунків.

Динаміка цін оренди двокімнатних квартир у Львові

У вересні 2025 року середня ціна оренди двокімнатної квартири у Львові була зафіксована на рівні 25 000 грн. Станом на 4 вересня 2026 року медіанна ціна пропозиції злетіла до 31 400 грн. Чистий річний приріст склав понад 25%.

Як дорожчала оренда двокімнатних квартир у Львові графіка: ЛУН

Скільки коштують найдешевші двокімнатні квартири у Львові

Найдешевше двокімнатне житло у Львові, яке є на ринку, коштує 12 000 грн на місяць і представляє ультрабюджетний сегмент. Така низька ціна обумовлена розташуванням у старішому житловому фонді на околицях міста – на Сихові (вулиця Освицька) та в Залізничному районі (вулиця Городоцька біля Мотозаводу). За ці кошти орендарі отримують квартири площею 44–48 кв. м, проте з радянським інтер'єром, застарілими меблями або в стані «без ремонту».

Двокімнатні квартири за 18 000 грн на місяць демонструють середній бюджетний сегмент, де за помірну ціну можна знайти цілком охайні варіанти у спальних районах.

Найдорожче двокімнатне житло у Львові, яке є на ринку, коштує в межах 112 тис. на місяць і представляє елітний люкс-сегмент. Така космічна ціна обумовлена престижними локаціями. За ці кошти орендарі отримують просторі квартири з дизайнерським ремонтом, великими кухнями-студіями, повною автономністю та наявністю укриття безпосередньо в будинку.

Ціни на оренду трикімнатних квартир у Львові

У сегменті трикімнатних квартир у Львові станом на 4 вересня 2026 року зафіксовано тотальний статистичний колапс – для всіх шести районів міста вказано статус «даних замало».

Станом на 4 вересня 2026 року на платформі ЛУН Статистика для всіх шести районів міста вказано статус «даних замало» графіка: ЛУН

Хоча в розрізі окремих районів через дефіцит вивести медіану неможливо, загальноміський графік фіксує історичний ціновий максимум для трикімнатних квартир у Львові.

Станом на 4 вересня 2026 року середня вартість оренди трикімнатного житла злетіла до 35 900 грн. Це підтверджує, що великі квартири залишаються найдорожчим сегментом ринку, який подорожчав синхронно з іншим житлом.

Як дорожчала оренда трикімнатних квартир у Львові графіка: ЛУН

Скільки коштують найдешевші трикімнатні квартири у Львові

Найдешевше трикімнатне житло у Львові, яке є на ринку, коштує від 16 000 до 17 000 грн на місяць і представляє ультрабюджетний сегмент для великих квартир. Такая низька ціна для трикімнатного житла обумовлена або станом «без ремонту» у віддалених спальних районах (як-от Левандівка на вулиці Суботівській), або специфічним старим фондом низької поверховості в наближених до центру локаціях (вулиця Нечуя-Левицького). За ці кошти орендарі отримують велику площу близько 68–70 кв. м, проте з радянським інтер'єром або мінімальним набором застарілих меблів.

Трикімнатні квартири за 21 000 – 21 500 грн на місяць демонструють середній за вартістю сегмент великого житла, де пропонуються цілком придатні для життя умови у спальних районах міста.

Найдорожче трикімнатне житло у Львові коштує від 89 662 до 100 870 грн на місяць. Така ціна обумовлена престижними локаціями у Франківському та Личаківському районах поруч із парками «Погулянка» та Стрийським. За ці кошти орендарі отримують величезні апартаменти площею 166–170 кв. м у сучасних будинках з дизайнерським ремонтом та критим паркуванням.

Головні тренди ринку нерухомості у Львові

Високе орендне навантаження. З початком осені оренда у Львові продовжує стрімко дорожчати. Місто суттєво випередило за вартістю Одесу, Дніпро та Київ, через що фінансове навантаження на орендарів стало критичним.

Шевченківський та Франківський – найдорожчі в усьому. Шевченківський район утримує лідерство, але тепер ділить перше місце з Франківським. Середня ціна однокімнатних квартир в обох зонах злетіла до 26 900 грн, а для двокімнатних Шевченківський лідирує з цінником 33 600 грн (Франківський – 31 400 грн).

Історичний центр більше не є найдешевшим. Галицький район, який влітку вважався найдоступнішим через специфіку старого фонду, показав аномальний стрибок. В сегменті однокімнатних ціна злетіла до 24 700 грн, а двокімнатних – до 31 400 грн, повністю наздогнавши елітні новобудови.

Восени 2026 року оренда житла у Львові продемонструвала аномальний ціновий стрибок в усіх сегментах, сформувавши єдину високу планку. Поки місто зберігає статус одного з найспокійніших регіонів країни, притік переселенців і релокованого бізнесу навряд чи ослабне, а отже й пропозиція вільного житла продовжуватиме скорочуватися. Експерти не очікують здешевлення оренди найближчим часом – швидше навпаки, доступність житла може впасти ще сильніше.

Нагадаємо, президентка Асоціації фахівців з нерухомості Олена Гайдамаха у розмові з «Главкомом» розповіла, що наразі у Львові найактивніше продаються квартири. За ним йде Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ і Тернопіль.