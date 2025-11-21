Ключі передали з Росії? Таємний сховок ексміністра Галущенка у центрі Києва: ексклюзивні фото

Держзрадник Захарченко доручив стерегти свій арештований маєток... українському міністру?

19 листопада Верховна Рада одним махом звільнила двох міністрів – Германа Галущенка та Світлану Гринчук. Вони стали першими жертвами скандального корупційного розслідування НАБУ та САП, яке гримить уже другий тиждень.

«Від вашого рішення залежить очищення уряду від людей, які заплямували свою репутацію», – звернувся перед голосуванням до народних депутатів віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Міністр-«довгожитель» Герман Галущенко безславно втратив високу посаду фото: Герман Галущенко/Facebook

Ексміністр Галущенко (мав псевдо Сігізмунд та Професор), за версією слідства, відігравав одну з ключових ролей у розкраданні грошей злочинною організацією під егідою бізнесменів Тимура Міндіча і Олександра Цукермана. Наведемо цитату з підозри Міндічу: «За сприяння міністра енергетики Германа Галущенка Міндічем Тимуром здійснювався контроль за фінансовими потоками у галузі енергетики України». Галущенко у свою чергу, наполягає слідство, отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча та використання послуг, отриманих Міндічем, в легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом через довірену особу, радника міністра енергетики Ігоря Миронюка.

Члени злочинної організації шифрували Германа Галущенка під псевдонімами Сігізмунд та Професор скріншот із плівок НАБУ про операцію «Мідас»

За оцінками правоохоронців, корупційні гроші з енергетичної сфери України злочинний «бек-офіс» виводив у різні куточки світу. Серед країн-адресатів була й Росія. Поясненням цьому може слугувати той факт, що «штаб-квартира» підлеглих Міндіча і Цукермана, належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду. Сам Деркач до 13 січня 2023 року рахувався народним депутатом попри те, що з початку великої війни фізично перебував у Росії.

Окремо в антикорупційному розслідуванні виплили доволі пікантні факти. Зокрема, у суді прокурор зачитав епізоди з життя Германа Галущенка за період липня-серпня 2025 року:

«Автомобіль Volkswagen Jetta під’їздить до кам’яного паркану. Із задніх пасажирських дверей виходить Герман Галущенко, одягнений у чорні штани та футболку. Він заходить через хвіртку, яку для нього відкрив водій» (22 липня).

«За адресою домоволодіння прийшла жінка, яку ідентифіковано як Світлана Гринчук» (23 липня).

«О 7 год. 12 хв з адреси проживання виходить Гринчук, хвіртку за неї закриває Галущенко» (24 липня).

«З будинку виходить Галущенко і сідає на пасажирське крісло автомобіля Volkswagen Jetta на змінених номерах (13 серпня)».

Хоч у суді прокурор уникав називати адресу будинку, де були помічені Галущенко та Гринчук, однак ця інформація вже стала публічною. ЗМІ та народні депутати повідомили: Галущенко жив у будинку в центрі столиці; вказане місце відоме як Царське село. Справжнім власником нерухомості є нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким, за даними правоохоронців, стоїть колишній міністр внутрішніх справ часів Януковича Віталій Захарченко.

Справжнім власником нерухомості, де жив Герман Галущенко, є нідерландський «Фонд глобальна інвестиція» (Stichting Global Investment), за яким стоїть… утікач Віталій Захарченко витяг із земельного реєстру

Зі своїх джерел у правоохоронних колах «Главком» дізнався більше подробиць про цей будинок та отримав його ексклюзивні світлини.

Цінний арештований актив

Для початку трохи деталей. Актив Віталія Захарченка, де тимчасово гостював ексміністр Галущенко, складається з чотирьох земельних ділянок загальною площею чверть гектара. Майно розташовано в історичному місці Києва на вулиці Добровольчих батальйонів (попередня назва – вул. Панфіловців).

Актив Віталія Захарченка складається з чотирьох земельних ділянок і розташований у центрі столиці скріншот із Публічної кадастрової карти

Дві ділянки займає двоповерховий житловий будинок площею 647 «квадратів», збудований у 2005 році. Маєток огороджено чотириметровим парканом з натурального каменю та металевими елементами.

Будинок, який облюбував Герман Галущенко, у центрі Києва. Вид ззовні фото отримано від джерел «Главкома»

На початок червня 2025 року вартість цього активу, за даними незалежного оцінщика, складала 48,48 млн грн.

За відомостями досудового розслідування, будинок на вулиці Добровольчих батальйонів дістався Віталію Захарченку у період, коли він керував МВС. Спочатку цей будинок купила нідерландська фірма Stichting Administratiekantoor LVV (пов’язана з оточенням Захарченка) і в червні 2013 року продала іншій іноземній компанії Stichting Global Investment, яку теж контролював ексочільник МВС. Загалом, зазначена компанія сформувала своєрідний банк привабливої нерухомості у Києві та області.

Після зміни влади у лютому 2014-го Захарченко вимушено покинув Україну, отаборившись у Росії з іншими представниками команди експрезидента Віктора Януковича. Згодом активи Stichting Global Investment були заморожені через накладання санкцій ЄС на самого Захарченка. У 2016 році Печерський райсуд Києва арештував активи Stichting Global Investment в Україні. Пізніше арештоване майно компанії було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за фактами злочинної діяльності ексміністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Рівно за рік до вторгнення РФ, у лютому 2021 році Феміда зробила два важливих кроки на вимогу слідства. Перший – заборонила нідерландській компанії Stichting Global Іnvestment відчужувати розпоряджатися та користуватися низкою нерухомості, у тому числі будинком і земельними ділянками на вулиці Добровольчих батальйонів.

Другий крок полягав у передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) для здійснення заходів з управління ними. У переліку переданого майна був і маєток Захарченка, облюбований колишнім міністром Германом Галущенком.

Після одержання маєтку Захарченка в управління Агентство з розшуку безуспішно шукає управителя. 28 жовтня було скасовано конкурс через відсутність пропозицій.

«Агентство здійснило оцінку та здійснювало пошук управителя. Про це свідчать відповідні оголошення на «Прозорро». Інформація журналістів, які сказали, що АРМА свідомо нічого не робило з цим обʼєктом, є брехнею. Після того, як конкурс відбудеться успішно, Агентство має звернутися до органу досудового розслідування, який порушував кримінальне провадження та має забезпечити доступ до обʼєкту», – так прокоментувала «Главкому» керівниця АРМА у 2023-2025 роках Олена Дума.

Казус з ключами і марні спроби АРМА/НАБУ

Поряд із цим є ще дивна історія з ключами від вказаного маєтку. Пані Дума додала, що АРМА не мала ключів від будинку Захарченка.

Відповідно до законодавства, майно, яке визнано слідством речовими доказами (у тому числі ключі від будинку), разом з матеріалами кримінального провадження повинні зберігатися в індивідуальному сейфі слідчого, який веде розслідування. Проте, як зазначив високопоставлений співрозмовник видання, добре обізнаний із процесами довкола будинку Захарченка, ключі від цього об’єкта… не вилучалися слідством. А відтак ними може розпоряджається представник володільця майна. Тобто ексміністра-утікача! Виходячи з усіх останніх викриттів, саме таким і був… член українського уряду Галущенко.

Крім того, «Главкому» стало відомо, що на початку вересня 2024 року АРМА мала намір оглянути територію, зокрема, зайти всередину помешкання колишнього міністра Захарченка на вулиці Добровольчих батальйонів.

«У зв’язку з обмеженим доступом до активу, потрапити в приміщення та здійснити їх детальний опис та фотофіксацію не вдалося», – йдеться у звіті підрозділу АРМА.

Зокрема, візуальна перевірка Агентства з розшуку та менеджменту активів зафіксувала, що будинок Захарченка перебуває під фізичною охороною та відеонаглядом.

Будинок Захарченка, в який вселився Герман Галущенко фото отримано від джерел «Главкома»

Гаражний бокс, розміщений на першому поверсі будинку Захарченка фото отримано від джерел «Главкома»

Зона відпочинку на території будинку Захарченка фото отримано від джерел «Главкома»

Вигляд внутрішньої частини нерухомості Захарченка з тильної сторони фото отримано від джерел «Главкома»

Також на початку 2024 року НАБУ хотіло провести обшук цього ж маєтку Захарченка. Однак ця спроба також не увінчалася успіхом, додає співбесідник «Главкома».

«Зважаючи на те, що українці почули на плівках НАБУ про корупцію в енергетиці, цілком можна припустити: Герман Галущенко, маючи певні зв’язки з Андрієм Деркачем (на записах НАБУ є епізод, де учасники схеми обговорюють їм незрозумілу поведінку Галущенка, коли він очолив «Енергоатом» і одразу після дзвінка тоді ще нардепа Деркача, вирушив до нього на зустріч – «Главком»), який, як і Захарченко, перебрався до Росії, міг просто домовився з власником активу про проживання за вказаною адресою», – висунуло гіпотезу поінформоване джерело «Главкома».

Отже, парадокс: українські контролюючі органи після арешту активу Захарченка не змогли переступити поріг хоромів ексміністра-утікача. Проте без жодних перешкод тут, наче хазяїн, поводив себе нещодавно звільнений урядовець Герман Галущенко.

Варто наголосити: Віталій Захарченко має російський паспорт; володіє корпоративними правами низки підприємств на території держави-агресорки (благодійний фонд «Юго-Восток», продюсерський центр «Душевная песня» тощо). Іще зареєстрував інформаційне агентство «Слово народа», яке позиціонує себе як мережеве медіа, що розповідає про технології та перемоги РФ.

За інформацією Державного бюро розслідувань, одразу після повномасштабного вторгнення в Україну Захарченко телефонував посадовцям України із пропозицією підписати із Росією договір про так звану «дружбу і захист», що означало добровільну здачу ворогу територій взамін на зайняття «високих посад».

Повертаючись до Германа Галущенка, як писали ЗМІ, у другій половині жовтня 2025 року він раптово з’їхав із будинку ексміністра Захарченка. Однак у ніч перед обшуками (10 листопада – «Главком») чомусь переночував саме в цьому будинку. Туди ж приїхала й на той момент міністерка енергетики Світлана Гринчук. Щоправда, вона встигла залишити маєток вранці за кілька хвилин до приїзду правоохоронців.

Як стало відомо, наразі Служба безпеки України проводить власне розслідування на предмет можливої державної зради чи інших злочинів проти національної безпеки учасниками, які засвітилися на плівках НАБУ. Будь-яких подробиць спецслужба не розголошує.

Віталій Тараненко, «Главком»