Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України

Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Кит Group.

Зазначається, що мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками».

«Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку. Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали. Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.

Досудове розслідування триває.

Кит Group – це українська інформаційно-технологічна та мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка спеціалізується на фінансових послугах, обміні валют та інвестиційних рішеннях.

До слова, правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у мережі магазинів секонд-хенду. Йдеться про майже 40 млн грн.