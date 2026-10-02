Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу
Досудове розслідування триває
фото: Офіс генпрокурора

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України

Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора викрили масштабну тіньову фінансову мережу, яку, за даними слідства, використовували для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, йдеться про Кит Group.

Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу фото 1
Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу фото 2
Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу фото 3

Зазначається, що мережа діяла по всій Україні. Її учасники здійснювали обмін готівкової валюти та цифрових активів, а також переказували кошти в межах країни й за кордон. Такі операції учасники схеми називали «перестановками».

«Фінансові операції проводили без необхідних дозвільних документів, а отримані доходи не відображали у бухгалтерському та податковому обліку. Для роботи мережі використовували приміщення неліцензованих пунктів обміну валют під відомою торговою маркою. Водночас необхідних дозвільних документів для здійснення відповідних валютно-обмінних операцій не було. Під виглядом роботи обмінників готівку також конвертували у цифрові активи з порушенням установлених вимог», – йдеться у повідомленні.

Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу фото 4
Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу фото 5
Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу фото 6

За даними слідства, у межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків у 16 регіонах України. Правоохоронці вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, загалом на суму понад 630 млн грн у гривневому еквіваленті. Документів, які б підтверджували законне походження та належний облік цих коштів, під час слідчих дій не надали. Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнову документацію, які можуть містити відомості про організацію та діяльність мережі.

Досудове розслідування триває.

Кит Group – це українська інформаційно-технологічна та мультисервісна продуктова FinTech-компанія, яка спеціалізується на фінансових послугах, обміні валют та інвестиційних рішеннях.

До слова, правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у мережі магазинів секонд-хенду. Йдеться про майже 40 млн грн. 

Теги: Офіс Генерального прокурора Бюро економічної безпеки України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відсторонений від посади генерального прокурора Руслан Кравченко
Справа Кравченка. Короткі підсумки
15 вересня, 08:17
Слідчі встановлюють осіб, причетних до зникнення Степана Каплунова
Слідство встановлює причетних до зникнення заступника командира РДК
3 вересня, 19:18
Антикорупційні органи розкрили схему легалізації мільйонів у справі «Карфаген»
Мільйони осідали на рахунках близьких. Розкрито деталі операції «Карфаген»
5 вересня, 11:53
Сергій Куций працює водієм посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви
Водія прокурора Кропиви взято під варту у справі щодо кришування колцентрів
7 вересня, 14:18
Ексначальнику ТЦК повідомлено про підозру через недостовірні дані у декларації
Ексначальник ТЦК на Львівщині «помилився» у декларації на понад 4,5 млн грн
9 вересня, 13:51
Керівник САП прокоментував можливу підозру Руслану Кравченку у справі «Карфаген»
Справа «Карфаген». Клименко відповів, чи загрожує Кравченку підозра
14 вересня, 18:51
Наказу про звільнення або відсторонення Кропиви від посади не реєстрували
Головний фігурант операції «Карфаген» Кропива досі залишається на посаді в генпрокуратурі
18 вересня, 15:08
15 вересня Верховна Рада проголосує за відставку Руслана Кравченка
До Верховної Ради надійшло подання на звільнення Кравченка
14 вересня, 11:41
За словами в.о. генпрокурора, автомобіль придбали за сімейні заощадження
Мільйони від бізнесу дружини, квартира матері та авто: в.о. генпрокурора розкрив статки сім'ї
25 вересня, 17:53

Кримінал

Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу
Понад 30 обшуків і 630 млн грн. Силовики викрили масштабну тіньову фінансову мережу
Виїзд за кордон за $8500: в Одесі викрито схему з інвалідністю
Виїзд за кордон за $8500: в Одесі викрито схему з інвалідністю
Вбивство Фаріон. Нацполіція назвала ключові докази у справі після вироку
Вбивство Фаріон. Нацполіція назвала ключові докази у справі після вироку
Глава Fire Point Штілерман прокоментував повідомлення про замах на нього
Глава Fire Point Штілерман прокоментував повідомлення про замах на нього
У Запоріжжі затримано кілерів ФСБ, які готували вбивства військових
У Запоріжжі затримано кілерів ФСБ, які готували вбивства військових
Незаконне збагачення. Нардеп Качний покаявся, але антикорупційний суд виніс жорстке рішення
Незаконне збагачення. Нардеп Качний покаявся, але антикорупційний суд виніс жорстке рішення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
44K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
Вчора, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua