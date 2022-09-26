Суд оголосив вирок луцькому терористу Кривошу

Максим Кривош у 2020 році протягом 12 годин утримував в заручниках людей в автобусі

Луцький міськрайонний суд ухвалив вирок у справі щодо захоплення у липні 2020 року у центрі Луцька автобуса із 13 заручниками – Максима Кривоша засудили до 13 років ув'язнення. Про це повідомляє «Суспільне».

Окрім ув'язнення, судді покарали засудженого конфіскацією усього майна, яким він офіційно володіє.

Серед злочинів, за які судили чоловіка – захоплення заручників, незаконне поводження зі зброєю, вчинення теракту, замах на життя правоохоронця. Суд визнав його винним за усіма статтями.

Зазначається, що під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав, що винним себе не вважає.

Розгляд справи тривав майже два роки. Судово-психіатрична експертиза визнала Кривоша осудним.

У коментарі журналістам засуджений сказав, що не оскаржуватиме вирок суду.

«Не бачу в цьому ніякого сенсу. Я себе винним не визнавав і не визнаю, ні про що не шкодую», – заявив він.

Апеляцію на рішення суду може подати прокуратура. Сторона обвинувачення наполягала на ув'язненні терміном 15 років. За словами прокурора Вадима Старчука, чи буде оскарження – оголосять згодом.

Нагадаємо, 21 липня 2020 року мешканець Дубна Максим Кривош («Максим Плохой») захопив і 12 годин утримував у Луцьку автобус із заручниками. Кривош вимагав від політиків, олігархів і духовенства визнати себе «терористами в законі», а також подивитися фільм «Земляни» про експлуатацію людиною тварин.

Серед заручників автобуса були діти, літні люди та вагітна жінка. Увечері 21 липня правоохоронці штурмували автобус, людей звільнили, а самого Кривоша затримали. Трьох осіб Кривош погодився відпустити за годину до штурму, але при спробі звільнити дитину стріляв у поліцейського.