Суд покарав військового, який побив українського дизайнера через гомофобію

Юристи клубу готують цивільний позов щодо компенсації як матеріальної, так і моральної шкоди потерпілому

Омеля після публічної заяви про свою гомосексуальність отримав перелом кісток носа та синці

Подільський районний суд Києва оштрафував на 1700 грн військового, який 2 липня біля клубу в Києві побив українського дизайнера Костянтина Омелю. Постраждалий заявляв, що це сталося на ґрунті гомофобії. Про це йдеться у вироку суду від 31 липня.

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Суд встановив, що обвинувачений умисно під час конфлікту ударив кулаком в обличчя дизайнера, у результаті чого той впав на асфальт. У постраждалого через це був перелом кісток носа та синці.

Солдата судили через заподіяння умисних легких тілесних ушкоджень за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України. Обвинувачений визнав свою вину. Суд визнав щире каяття обставиною, що пом'якшує покарання, та призначив військовому штраф. Також з нього на користь держави стягнули 2672 грн за проведення судової експертизи. Вирок ще може бути оскаржений протягом місяця.

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На сторінці клубу заявили, що їхні юристи готують цивільний позов щодо компенсації як матеріальної, так і моральної шкоди потерпілому.

Нагадаємо, біля столичного клубу увечері 2 липня чоловік напав на українського дизайнера Костянтина Омелю. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Клуб розповідав, що на території закладу зʼявилася група «агресивно налаштованих молодих людей». Охорона попросила їх піти, після чого невідомі стали біля входу в клуб.

«Перебуваючи на вулиці, один із членів цієї групи вчинив акт насильства проти Костянтина Омелі, одного з відвідувачів заходу, який збирався ввійти у двір закладу. Внаслідок цього нападу він утратив свідомість і перебував у непритомному стані тривалий час», – заявив клуб.

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Дизайнер заявив, що напад був скоєний на ґрунті гомофобії, повідомили в організації «Гей-Альянс Україна».Там додали, що на початку червня Омеля випустив колекцію речей на підтримку ЛГБТ-спільноти й зробив публічний камінг-аут (процес добровільного визнання людиною її сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності – «Главком»).

Раніше трансгендерну жінку, яка воює в лавах ЗСУ, побив її командир. Військовослужбовиця Леся Лавренова розповіла, як зіткнулася з дискримінацією.

Один з колишніх друзів захисниці, який дотримується ультраправих поглядів взагалі пригрозив, що прив'яже її до стовпа і спалить обличчя. Потім жінку побив її керівник, начальник медичної служби батальйону.

Після цього Леся писала скарги до військової прокуратури та поліції, у суд з прав людини, але всі ці звернення мали скоріше негативний результат для жінки. У результаті, її вирішили просто перевести до іншої військової частини.