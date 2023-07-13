У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки постраждали двоє осіб (фото)

Поранені доправлені до лікарні

У Дарницькому районі внаслідок падіння ворожих уламків постраждали двоє людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

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За його словами, у Дарницькому районі сталося руйнування фасаду житлового будинку на рівні технічного поверху. Двоє постраждалих госпіталізовані.

Нагадаємо, уночі 13 липня ворог атакував столицю. У Солом’янському, Шевченківському, Дарницькому і Поділському районах зафіксовано падіння уламків.

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Перед цим у Києві пролунала серія вибухів. В області працюють сили протиповітряної оборони.

Крім того, вночі 13 липня у Хмельницькій області прогримів вибух під час повітряної тривоги.

До слова, повітряна тривога на момент публікації охопила майже всю Україну. Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск росіянами ракет «Калібр» та ударних дронів.