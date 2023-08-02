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У Києві чути гучні вибухи, працює ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві чути гучні вибухи, працює ППО
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників

У ніч на 2 серпня у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В столиці та області працює ППО. Про це повідомляє КМВА. 

«Повітряна тривога триває! В столиці та області працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», –попередив Сергій Попко, начальник КМВА.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко заявив, в Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків БПЛА. Пожежно-рятувальні служби слідують на місце.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 2 серпня, російська окупаційна армія атакувала Київську область за допомогою безпілотників. В області був зафіксований рух ворожих дронів, тому на території регіону працює ППО.

Також у ніч на 2 серпня у Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, група безпілотних літальних апаратів типу Shahed рухається над акваторією Чорного моря, прямуючи у бік півдня Одеської області у напрямку Ізмаїла.

До слова, у низці областей України оголосили повітряну тривогу сьогодні вночі, 2 серпня. У Повітряних силах ЗСУ попереджають про пуски «шахедів» та ракет.

Теги: вибух Київ тривога

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