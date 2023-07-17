Головна Київ Новини
search button user button menu button

Реконструкція Поштової площі в столиці. Ексдиректор комунального підприємства отримав підозру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Реконструкція Поштової площі в столиці. Ексдиректор комунального підприємства отримав підозру
Реконструкція Поштової площи
фото з відкритих джерел

Генпідрядник безпідставно заволодів землею

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру ексдиректору комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». На реконструкції Поштової площі завдав збитків на 73,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, КМДА визначило КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» замовником транспортної розв’язки на Поштовій площі. Підприємство уклало договір генпідряду на виконання робіт з реконструкції з приватною компанією. Але по факту в рамках реконструкції площі будувалися ТЦ та п’ять ресторанів.  

Зазначається, що це будівництво порушило вимоги закону «Про регулювання містобудівної діяльності», земельного законодавства та інших нормативних актів стосовно землеустрою та землекористування. Будівництва також здійснювалося без відведення земельних ділянок.

Як наслідок, генпідрядник безпідставно заволодів землею, а колишній директор КП не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду. Експертиза довела, що такими діями територіальній громаді Києва завдали матеріальних збитків на суму понад 73,6 млн грн.

Ексдиректору інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Відповідальність передбачена ч. 2 ст. 367 КК України. Наразі вирішується питання обрання колишньому директору запобіжного заходу. 

Раніше правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками у 21 млн грн директору комунального підприємства «Спецжитлофонд». 

Теги: Київ Поштова площа будівництво

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зазначимо, що директором підприємства є Володимир Шарій
Збитки у 21 млн грн: директор «Спецжитлофонду» отримав підозру
6 липня, 13:02
Загальна кількість пошкоджених об'єктів житлового фонду станом на червень 2023 року становить понад 163 тисячі
Збитки житлового фонду України через війну: цифра шокує
27 червня, 18:34
фото з вільних джерел
Збитки на понад $2 млрд: на що саме скаржиться автоконцерн Ford
29 березня, 01:19

Новини

У Києві запроваджено «тепловий режим»
У Києві запроваджено «тепловий режим»
Реконструкція Поштової площі в столиці. Ексдиректор комунального підприємства отримав підозру
Реконструкція Поштової площі в столиці. Ексдиректор комунального підприємства отримав підозру
У Києві стартували військово-пошукові навчання. ЗСУ звернулись до громадян
У Києві стартували військово-пошукові навчання. ЗСУ звернулись до громадян
У центрі Києва вранці сталася стрілянина: є поранений
У центрі Києва вранці сталася стрілянина: є поранений
Скільки ще переселенців може прийняти Київ? Відповідь мера
Скільки ще переселенців може прийняти Київ? Відповідь мера
У Києві біля Гідропарку побилися чоловіки: що не поділили
У Києві біля Гідропарку побилися чоловіки: що не поділили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
29K
Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі
25K
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
23K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
15K
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті
13K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту