Реконструкція Поштової площі в столиці. Ексдиректор комунального підприємства отримав підозру

Генпідрядник безпідставно заволодів землею

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру ексдиректору комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». На реконструкції Поштової площі завдав збитків на 73,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Слідство встановило, КМДА визначило КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» замовником транспортної розв’язки на Поштовій площі. Підприємство уклало договір генпідряду на виконання робіт з реконструкції з приватною компанією. Але по факту в рамках реконструкції площі будувалися ТЦ та п’ять ресторанів.

Зазначається, що це будівництво порушило вимоги закону «Про регулювання містобудівної діяльності», земельного законодавства та інших нормативних актів стосовно землеустрою та землекористування. Будівництва також здійснювалося без відведення земельних ділянок.

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Як наслідок, генпідрядник безпідставно заволодів землею, а колишній директор КП не забезпечив контроль за дотриманням вимог земельного законодавства та договору підряду. Експертиза довела, що такими діями територіальній громаді Києва завдали матеріальних збитків на суму понад 73,6 млн грн.

Ексдиректору інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Відповідальність передбачена ч. 2 ст. 367 КК України. Наразі вирішується питання обрання колишньому директору запобіжного заходу.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості зі збитками у 21 млн грн директору комунального підприємства «Спецжитлофонд».