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У Києві чоловіки влаштували бійку зі стріляниною: є поранений

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві чоловіки влаштували бійку зі стріляниною: є поранений
У Києві сталася стрілянина
фото: Pixabay

Потерпілого госпіталізовано

Учора в Оболонському районі Києва між двома чоловіками сталася бійка, у ході якої один із них дістав пістолет і вистрілив в опонента. Потерпілого госпіталізовано. Про це повідомила поліція Києва у Facebook.

9 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Йорданській між двома чоловіками виникла бійка. Далі один із них дістав зброю і декілька разів вистрілив у суперника, після чого втік із місця події. На виклик виїхали наряд патрульної поліції, спецпризначенці полку № 1, слідчо-оперативна група та карета швидкої медичної допомоги. Потерпілого госпіталізовано.

«У результаті проведених першочергових слідчо-оперативних заходів працівники відділу кримінально поліції встановили місцезнаходження порушника та доставили його до територіального підрозділу поліції. Знаряддя злочину, попередньо пістолет «Флобер», вилучено», – поінформували поліцейські.

Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Нагадаємо, у центрі Одеси на вулиці Базарній 25 липня сталася стрілянина. 

Раніше, 17 липня, у Києві чоловік влаштував стрілянину на Печерську. Правоохоронці провели спецоперацію з його затримання. 

Крім того, 26 червня стрілянина сталася в одному зі спортзалів Івано-Франківська. За попередніми даними, потерпілого міг обстріляти снайпер з даху сусіднього будинку.

Теги: Київ стрілянина поліція

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