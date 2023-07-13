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Масована атака на Україну і падіння уламків дронів у Києві: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Масована атака на Україну і падіння уламків дронів у Києві: головне за ніч
Наслідки нічної атаки у Дарницькому районі Києва
фото: КМВА

У кількох українських містах лунали вибухи

Минулої ночі окупанти тероризували Україну дронами «Шахед» і ракетами «Калібр». Вибухи лунали в Києві, у Кропивницькому та на Хмельниччині. У столиці уламки дронів упали у п’яти районах, унаслідок чого одна людина загинула, ще четверо постраждали, є руйнування. Крім того, МАГАТЕ повідомило, що російські загарбники готуються до переведення блоку №4 Запорізької АЕС у «гарячий зупин». «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 13 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Масована атака на Україну

У ніч на 13 липня українськими областями ширилася повітряна тривога. Небезпека охопила майже всі регіони. У столиці тривога тривала з 00:14 до 3:10. 

Спочатку вибух пролунав на Хмельниччині, а потім серія вибухів прогриміла у столиці. Наші сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей.

У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовано падіння уламків.

У Дарницькому районі госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. У Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого.

Рятувальники повідомили, що гасили пожежі в Києві за трьома адресами.

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Наслідки нічної атаки на Київ, 13 липня
фото: КМВА, ДСНС

Крім того, вибух цієї ночі пролунав у Кропивницькому.

«Бавовна» в Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині ввечері 12 липня місцеві мешканці почули потужні вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«У Маріуполі вибухи. Окупанти завели платівку про ППО», – написав посадовець.

Окупанти готуються перевести четвертий енергоблок ЗАЕС у гарячий режим

Російські загарбники готуються до переведення блоку №4 Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) із режиму «холодного зупину» у «гарячий зупин». Про це повідомило Міжнародне агентство атомної енергії (МАГАТЕ).

Окупанти стверджують, що це потрібно для виведення блоку №5 із «гарячого зупину», у «холодний зупин» для проведення профілактичних робіт.

Байден обмірковує надання Україні Atacms

Президент США Джо Байден все ще розмірковує над тим, чи передавати Україні далекобійні ракети Atacms. Про це повідомила журналістка Bloomberg Дженніфер Джейкобс у Twitter.

«Українці вже мають еквівалент Atacms (імовірно, йдеться про ракети Storm Shadow і SCALP – «Главком»), і найбільше їм потрібні артилерійські снаряди. Ми над цим працюємо», – зазначив Байден.

Російські хакери злили секретні дані про підготовку саміту НАТО

Пов’язана з РФ хакерська група From Russia with Love учора, 12 липня, оприлюднила конфіденційну інформацію про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. Про це повідомив литовський портал 15min.

За попередньою інформацією, хакери злили в мережу 29 файлів, що містять інформацію про охорону лідерів країн НАТО, різні слайди, презентації, протоколи, програмне забезпечення та імена військовослужбовців.

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Теги: вибух Маріуполь Хмельниччина Кропивницький Київ

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